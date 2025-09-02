限制級
逆勢網羅新血 台大雲林分院16名醫護到位
〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院今（2）日介紹16名新進醫師及新任主管，院長馬惠明指出，各醫院面臨急重症醫師大逃亡窘境，台大雲林分院逆向操作，集中在急重難罕部局，包括內科、外科、腫瘤科及急診醫學科等，待4年後虎尾院區二期啟用，大家就能看到一個醫療燈塔。
馬惠明表示，新進醫師及主管很多與中彰投及雲嘉南有地緣連結，有幾位是「三顧茅廬」請來，他們在各科領域都表現優異，希望在雲林的經驗，會成為他們人生裡面，像台積電張忠謀所說「一場可以帶走的盛宴」。
新任主管：副院長陳信水、副院長王植賢、院長室特助陳世昱及張善涵、內科部主任張恬君、外科部主任張克誠、婦產部主任林芯伃、護理部主任徐則彬。
新進主治醫師：胸腔科何書發、陸美如，腎臟科王冠傑，心臟外科簡立璿、胸腔外科陳永信、婦產部許雅婷、腫瘤醫學部張哲豪、耳鼻喉部巫紹瑋、急診醫學部陳奕融、影像醫學部王彧宸、神經部楊智詠。
張恬君表示，內科部目前團隊有40多名醫師，但心臟科及新陳代謝科醫師仍不足，將會到總院挖角，目標明年補齊心臟科人力。
徐則彬說，唯有護理人力補足，才能達到各科醫師、醫療照護的目標，她的目標就是穩定雲林分院的護理人力。
