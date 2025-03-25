健康網》「斑比洋香瓜」俏皮登場！ 甜度直衝17度引爆味蕾

北農分享，斑比洋香瓜外型討喜、風味獨特的蜜瓜，以其光滑的象牙白果皮與墨綠色斑點，宛如小鹿斑比輕躍的印記而得名。（圖取自北農臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期正值斑比洋香瓜（又稱月露蜜瓜）盛產期，台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文介紹，這款外型討喜、風味獨特的蜜瓜，以其光滑的象牙白果皮與墨綠色斑點，宛如小鹿斑比輕躍的印記而得名；維生素C、維生素A及膳食纖維含量多。

橘肉vs.綠肉 甜美多汁任君挑選

目前市面上的斑比洋香瓜主要分為橘肉與綠肉2種品種，皆已陸續採收，果肉細緻且甜度可達17度，經過後熟更能釋放濃郁蜜香。這款蜜瓜皮薄籽少，口感鮮嫩多汁，冰鎮後食用更添風味，讓人忍不住一口接一口，幸福感滿分。

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食用與保存小提醒

北農提醒，剛購買的斑比洋香瓜不宜立即冷藏，建議先在常溫下放置，待果實散發出濃郁香氣、果肉變軟後再食用或冷藏，才能享受最佳風味。正值產季的斑比洋香瓜口感絕佳，民眾不妨把握時機，前往市場選購這款既可愛又美味的夏日果物，品嚐其獨特的香甜風味。

農業部指出，洋香瓜的營養元素之中，以維生素C、維生素A及膳食纖維含量較多。其中，橙肉洋香瓜富含β-胡蘿蔔素，以橙肉洋香瓜為例，每100公克果肉含有1345微克（ug）β-胡蘿蔔素，β-胡蘿蔔素可以轉化成維生素A，有助於預防或改善眼部疾病。洋香瓜的水分含量很高，每100公克果肉含有大約90公克的水分，可解熱、止渴；性寒應適量食用，尤其是體質虛寒者，不宜多食。

北農提醒，待果實散發出濃郁香氣、果肉變軟後再食用或冷藏。（圖取自北農臉書）

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