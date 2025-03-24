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桃市結核病發生率大降 高風險群免費篩檢送禮券

2025/03/24 17:19

桃市府衛生局即日起至5月24日，凡18歲以上未接受過潛伏結核檢驗或自認曾為結核病接觸者，可攜帶健保卡參加結核病篩檢。（衛生局提供）

桃市府衛生局即日起至5月24日，凡18歲以上未接受過潛伏結核檢驗或自認曾為結核病接觸者，可攜帶健保卡參加結核病篩檢。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（24）日是「世界結核病日」，桃市府衛生局表示，桃園市結核病發生率已大幅下降，配合衛福部疾病管制署於即日起至5月24日實施「舉手一起篩，結核說掰掰」活動，凡18歲以上未接受過潛伏結核檢驗或自認曾為結核病接觸者，可攜帶健保卡至桃園市13區衛生所或28場社區篩檢場次，參加結核病篩檢活動，除免費抽血檢查，還可獲得限量的300元禮券。

衛生局表示，根據疾病管制署最新統計，桃園市結核病發生率，從2005年每10萬人59.5例，下降到2023年每10萬人21例，降幅達64.7%，與全國相比，桃園市的發生率持續下降，而一般人受到結核菌感染，一生中約有5到10%的機會發病，未發病則屬潛伏結核感染者，當免疫力低下時，潛伏感染可能轉為活動性結核病並傳播。

衛生局表示，為主動發現潛伏結核感染，透過抽血檢測可判斷體內是否感染結核菌，潛伏結核感染並不可怕，透過完整服藥可有效治癒，目前治療處方多元且服藥期間縮短，約1到6個月不等，完成治療可提供90%保護力，有效降低未來發病風險。

衛生局表示，為確保穩定完成治療，現透過「都治關懷員」提供直接關懷送藥服務，讓療程不中斷，針對上班族或是居住於偏遠、忙碌地區潛伏結核感染者，也可下載「雲端都治APP」，仍由專人提供關懷服務，衛生局將持續強化醫療人員專業訓練，提供完善篩檢與治療服務，全力阻斷結核病傳播。

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