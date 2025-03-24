自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

響應世界結核病日 高雄鼓勵高風險者篩檢辦抽獎

2025/03/24 16:02

預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查以利及早治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查以利及早治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天3月24日是世界結核病日，為鼓勵過去曾檢驗「潛伏性結核感染（LTBI）陽性但未接受治療」、「18歲以上自認曾為結核病接觸者」，主動進行檢驗與治療，即日起至5月24日抽血檢驗，除了可參加抽獎，高雄市衛生局加送宣導小禮1份。

高雄市衛生局指出，結核病是透過空氣與飛沫傳染，其接觸者是發病的高風險族群，由於LTBI在未發病前不具傳染力，完整治療可殺死結核菌，有9成以上保護力，透過LTBI檢驗與治療可早期發現並避免病程進展為結核病。 

為達成2035年消除結核病的目標願景，高市衛生局攜手衛福部疾病管制署，即日起至5月24日舉辦「結核病待追溯接觸者篩檢」活動，民眾若收到轄區衛生所通知「符合抽血檢驗資格者」或自認曾是結核病接觸者，年滿18歲並出具身分證（或居留證）、健保卡或駕照等證件，依衛生所告知時間前往抽血篩檢或主動聯繫高雄市各區衛生所，經公衛人員確認為符合IGRA抽血檢驗資格者，即可免費參加LTBI篩檢，完成篩檢者可參加500元禮券抽獎及獲贈宣導品1份，數量有限、送完為止，詳細辦法可上衛生局查詢。

衛生局表示，結核病防治策略自2005年實施上路，截至2023年底，全國結核病新案發生率由每10萬人口72.5例，大幅下降至每十萬人口28.2例，累積降幅達61.1%，其中高雄市累積降幅亦達60.3%，顯見整體防治策略已見成效。

預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查以利及早治療，透過6至9個月的規則服藥可治癒。此外，受結核菌感染但尚未發病的潛伏結核感染者，在未發病前積極治療亦可預防未來發病及傳染他人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中