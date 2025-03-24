響應世界結核病日 高雄鼓勵高風險者篩檢辦抽獎

預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查以利及早治療；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天3月24日是世界結核病日，為鼓勵過去曾檢驗「潛伏性結核感染（LTBI）陽性但未接受治療」、「18歲以上自認曾為結核病接觸者」，主動進行檢驗與治療，即日起至5月24日抽血檢驗，除了可參加抽獎，高雄市衛生局加送宣導小禮1份。

高雄市衛生局指出，結核病是透過空氣與飛沫傳染，其接觸者是發病的高風險族群，由於LTBI在未發病前不具傳染力，完整治療可殺死結核菌，有9成以上保護力，透過LTBI檢驗與治療可早期發現並避免病程進展為結核病。

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為達成2035年消除結核病的目標願景，高市衛生局攜手衛福部疾病管制署，即日起至5月24日舉辦「結核病待追溯接觸者篩檢」活動，民眾若收到轄區衛生所通知「符合抽血檢驗資格者」或自認曾是結核病接觸者，年滿18歲並出具身分證（或居留證）、健保卡或駕照等證件，依衛生所告知時間前往抽血篩檢或主動聯繫高雄市各區衛生所，經公衛人員確認為符合IGRA抽血檢驗資格者，即可免費參加LTBI篩檢，完成篩檢者可參加500元禮券抽獎及獲贈宣導品1份，數量有限、送完為止，詳細辦法可上衛生局查詢。

衛生局表示，結核病防治策略自2005年實施上路，截至2023年底，全國結核病新案發生率由每10萬人口72.5例，大幅下降至每十萬人口28.2例，累積降幅達61.1%，其中高雄市累積降幅亦達60.3%，顯見整體防治策略已見成效。

預防結核病，民眾如出現咳嗽持續2週、有痰、胸痛、體重減輕、食慾不振、發燒等症狀，應主動就醫檢查以利及早治療，透過6至9個月的規則服藥可治癒。此外，受結核菌感染但尚未發病的潛伏結核感染者，在未發病前積極治療亦可預防未來發病及傳染他人。

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