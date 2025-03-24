早療通報增但療育跟不上 國教盟籲政府增加量能、檢討制度

國教盟呼籲政府應擴大早療資源、導入長照喘息接送，並改革早療補助制度，以避免錯失黃金治療期，落實對發展遲緩兒童的照顧。 （記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕早療通報持續創高，但國教行動聯盟今天指出，近9成兒童無法在通報當年就能獲得至少1次療育機會，而每延誤1年，孩子發展將受到影響，呼籲政府應擴大早療資源、導入長照喘息接送，並改革早療補助制度，以避免錯失黃金治療期，落實對發展遲緩兒童的照顧。

國教盟理事長王瀚陽指出，台灣早期療育通報個案自2015年至2024年持續攀升，成長幅度高達88.9%，逐年邁向國際趨勢。近8年通報總數達25萬3232人，但通報完要進入聯合評估要等待，評估完進行療育也要等待，有些甚至還要做二次評估，漫長等待導致有些家長會撤退、不通報了。

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王瀚陽提到，在發現疑似遲緩的第一年就能進入到療育，幾乎不可能，每延誤1年介入，孩子的學習與發展能力將受限超過20%，錯過0至3歲早療黃金期，未來就會影響特教生的神經發展，更影響日後的教育與就業機會，進而增加社會成本。

台灣早期療育福利協會秘書長魏嫚君提到，很多家庭發現時間晚，在漫長等待就放棄了，根據調查，有90.4%家長必須陪著孩子一起接受治療、51.7%必須放棄原有計劃、41.9%甚至離開職場，更有70.8%早療家庭覺得從未得到社會資源。早療是非常需要人力資源的事，伴隨龐大金錢、時間壓力，盼希望政府介入。

中華育幼機構兒童關懷協會研究員麥王若凡指出，現行補助方案對安置機構的支持不足，使育幼院內的孩子獲得穩定療育的難度更高於一般家庭。政府應立即提供安置機構內的早療專業人員駐點服務，並確保孩子在入住後3個月內 即獲得療育評估與資源安排，讓這些孩子能夠擁有與一般家庭兒童相同的發展機會。

國教盟認為，政府應擴大早療資源，加速增聘相關治療師等，並縮短評估與療育等待時間，安置機構內也應提供駐點治療師；並導入長照喘息接送，確保孩子真正能夠到早療現場；同時改革早療補助制度，提高補助金額、建立「全國早療資源平台」、簡化行政流程，加速個案媒合與轉介。

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