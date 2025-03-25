健康網》鎖住好滋味！ 農糧署教2種蔬菜乾這樣做

農糧署說，高麗菜和花椰菜是冬季常見蔬菜，想延長保存期，不妨製成蔬菜乾，煮湯、快炒或包水餃都適宜，且可提升料理風味；示意圖。（圖取自photoac）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？水果可乾燥處理後食用，蔬菜也不是只能當令新鮮吃！農糧署在「鮮享農YA- 農糧署」發文表示，高麗菜和花椰菜是台灣冬季常見蔬菜，除了新鮮料理，製成菜乾後，可不受限於產季享用，延長保存期，不但快炒、煮湯、包水餃都適宜，還能增添料理不同風味與口感。

蔬菜乾可延長保存期

農糧署於臉書指出，高麗菜富含膳食纖維、礦物質、維生素C、維生素K等營養，除了炒食，通常可加入火鍋、煮湯等；另農業部表示，花椰菜富含蛋白質、脂質、碳水化合物、纖維質、鈣、磷、鐵、維生素A、B1、B2、C等，營養價值豐。

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農糧署說，以上2種蔬菜除了取材新鮮烹調，其實也可曬成菜乾食用，增添不同料理美味。

●高麗菜乾製法

1.洗淨後剝片瀝乾。

2.擺放於竹篩（避免重疊），曬1-2日至軟化。

3.撒上鹽巴搓揉，放進密封袋中靜置一晚；接著重複步驟2，至轉淡為咖啡色即完成。

農糧署說，新鮮高麗菜洗淨後放在竹篩上，曬日1-2天至軟化，再撒鹽搓揉，放進密封袋靜置一晚；反覆前述步驟至轉淡為咖啡色，即完成高麗菜乾。（資料照）

●花椰菜乾製法

1.洗淨後切小朵，鹽水汆燙2分鐘並瀝乾。

2.擺放於竹篩（避免重疊），定期翻面、曬3-4日至乾燥即可。

農糧署提醒，蔬菜乾製作過程中若無陽光，可先收入冷藏，或以電風扇持續吹拂；待陽光出現，持續曝曬完成後，採冷藏或冷凍方式保存即可。

高麗菜和花椰菜做成蔬菜乾，料理方便且可做出多種變化，圖為炒花椰菜乾。（資料照）

推薦料理 高麗菜乾排骨湯

曬好的高麗菜乾和花椰菜乾，料理方便且可做出多種變化，農糧署也在臉書分享高麗菜乾湯品料理。

●高麗菜乾燉排骨湯

材料：生排骨300g、薑絲30g、高麗菜乾200g、米酒3大匙、白砂糖與白胡椒粉適量。

做法：

1.起鍋開大火，倒入蓋過排骨的水量，水煮沸後，汆燙生排骨；高麗菜乾以清水清洗約2分鐘。

2.將汆燙後的排骨與高麗菜乾倒入蓋過食材的水量，然後開大火。

3.加入薑絲與白砂糖，水滾後，轉小火燉煮約2小時，最後加入米酒、白胡椒粉即完成。

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