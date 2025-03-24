「3月瘋媽祖」徒步進香是體力活！ 醫教保健4點

「3月瘋媽祖」熱潮即將展開；示意圖（資料照）

〔記者歐素美／台中報導〕「3月瘋媽祖」熱潮即將展開！台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳表示，媽祖進香長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔，提醒民眾應徒步保護、應對氣候、防護呼吸道和飲食安全，確保4大健康重點，做好準備開心完成信仰之旅。

林佳佳表示，經她觀察歷年信眾進香情形發現，長時間徒步容易導致足部水泡、肌肉受傷、關節疼痛是常見的健康隱患，建議信眾應穿著舒適透氣襪子和鞋子，鞋底避免過硬或過於磨損，可在腳底與小腿使用肌貼或穿護膝，能減輕徒步負擔。若腳底起水泡切勿直接剝除，應以酒精或生理食鹽水消毒再蓋上紗布，減少摩擦和細菌感染。

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台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳表示，媽祖進香長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔，提醒民眾確保4大健康重點，開心完成信仰之旅；示意圖（資料照）

進香距離和時間都不短，日夜交替氣溫變化大，容易中暑或保暖不夠。林佳佳指出，白天曝曬時間長，需適時到陰涼處休息，每小時補充適量水分避免脫水。建議可搭配運動飲料補充電解質，預防低血糖與體力透支。農曆3月夜間溫度仍偏低，並提醒信眾應準備防風外套，適時添加衣物，防止受寒感冒或低溫症。

進香沿途燃放鞭炮、燒香等習俗，使空氣煙霧瀰漫。林佳佳說，煙霧中微粒易刺激呼吸道，過敏體質或氣喘病人可能會誘發咳嗽、呼吸困難等症狀，建議人人備好口罩隨時戴上，易過敏體質的信眾要攜帶抗過敏藥。

「3月瘋媽祖」徒步進香是體力活！台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳提醒民眾，做好保健4重點。（慈濟提供）

此外，進香行程食宿環境不固定，衛生條件參差不齊，腸胃炎或病菌傳播風險較高。林佳佳強調，民眾應隨身攜帶酒精或乾洗手液經常清潔，吃東西前務必採濕洗手方式，雙手確實清潔後再進食，減少病菌傳播機會。

林佳佳說，進香陣容常見高齡或有慢性病的信徒參與，特別是有心血管疾病的人，長時間行走可能導致血壓升高，甚至引發心肌梗塞或中風，務必量力而為；慢性病人要隨身攜帶藥物並照醫囑服用，要避免行程影響服藥時間，如果出現頭暈、胸悶等不適症狀，應立即休息並就醫。

媽祖進香是一場體力與信仰的考驗！林佳佳呼籲民眾，身體的健康跟信仰一樣重要，信眾挑戰前需評估自身能力，做好萬全準備，途中如有身體不適，應立即求助醫療站，避免發生嚴重後果。

台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳提醒，身體的健康跟信仰一樣重要。（慈濟提供）

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