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健康 > 名人健康事

郭瑤琪主動脈剝離》不只胸痛 背部痛如刀割也是警訊

2025/03/23 22:11

69歲前交通部長郭瑤琪今（23）日因主動脈剝離，緊急送醫，經手術後目前仍在外科加護病房觀察中，情況不樂觀。（資料照）

69歲前交通部長郭瑤琪今（23）日因主動脈剝離，緊急送醫，經手術後目前仍在外科加護病房觀察中，情況不樂觀。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲前交通部長郭瑤琪日前申請延長保外就醫，今（23）日因主動脈剝離，急送新光醫院治療，經手術後，目前仍在外科加護病房觀察中，但情況仍不容樂觀。醫師說明，主動脈剝離常有臉色蒼白、心跳加快、冒汗、焦慮、咳嗽、呼吸困難等症狀，9成患者有高血壓病史，若高血壓患者突然胸痛及兩肩胛骨間有刀割疼痛感，就必須提高警覺。

衛生福利部南投醫院衛教指出，主動脈剝離為一種複雜而致死率高的心血管疾病，因血管剝離導致有血管阻塞、器官缺血或梗塞情況，如：中風癱瘓、昏迷休克、心肌阻塞、腸阻塞、肢體缺血等；常見的症狀還包括臉色蒼白、心跳加快、注意力無法集中、活動力減低、冒汗、焦慮、咳嗽、頭昏眼花、聲音沙啞、呼吸困難等。

另，三軍總醫院衛教提到，主動脈剝離有90%的病人會有胸痛：主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等等。如果胸痛僅在前胸，有可能為升主動脈的剝離；如果疼痛有延伸至頸部或者下顎，有可能為主動脈弓的剝離；如果疼痛延伸至下背部，有可能為降主動脈的剝離。

醫師指出，主動脈剝離有90%的病人會有胸痛，主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師指出，主動脈剝離有90%的病人會有胸痛，主要以突發性像似肌肉被撕裂般的疼痛，也可能轉移到頸、下背部等；示意圖。（圖取自shutterstock）

三總提醒，急性主動脈剝離是一種不常見，但卻可能致命的重症，每年全國發生率估計至少在200例以上，若未施以適當治療，患者發病後每小時即可增加1%的死亡率，兩天內死亡率即提升至50%；因此愈早診斷愈早治療是可以降低死亡的機率。

南投醫院則呼籲，雖主動脈剝離症狀大多發生突然且危險性高，但隨著藥物、手術的進步，只要病人能及時接受治療，仍然有許多病人是可以搶救回來的。民眾可隨時注意自身身體狀況，若身體有上述症狀，建議至急診或至心臟血管外科門診求治，有慢性疾病之病患更應檢視自我生活習慣，除規律運動、規律的生活作息調整、定期門診追蹤外，戒除菸酒類飲食才是遠離心血管疾病的首要動作。

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