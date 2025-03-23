交通部前部長郭瑤琪主動脈剝離 國健署點「這群人」最危險

交通部前部長郭瑤琪（中）日前申請延長保外就醫，今日因主動脈剝離，急送新光醫院治療。（資料照）

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前交通部長郭瑤琪主動脈剝離 新光醫院急救中

〔記者林志怡／台北報導〕交通部前部長郭瑤琪日前申請延長保外就醫，今日因主動脈剝離，急送新光醫院治療，經手術仍在外科加護病房觀察中，但情況仍不容樂觀。衛福部國民健康署提醒，主動脈剝離通常「又快」、「又急」、「致死率極高」，約9成都是高血壓引起，呼籲民眾妥善控制血壓，避免相關風險。

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國健署指出，高血壓是造成心臟主動脈剝離的最主要原因之一，除了主動脈剝離，高血壓還會造成心臟病、中風等具致命性或致殘性的嚴重併發症，而估計全台灣有超過400萬人罹患高血壓，尤其最近天氣忽冷忽熱，日夜溫差大，提醒高血壓患者要特別注意因為天氣變冷造成血管收縮、血壓上升。

此外，國健署呼籲，高血壓患者平時需經常量血壓，若診斷罹患高血壓，一定要妥善控制血壓。國民健康署也提供控制高血壓的保健要訣，搭配醫師處方，以降低高血壓對健康的威脅。

新光醫院衛教資訊則提醒，主動脈剝離往往發生得非常突然，前一秒還能正常行走，下一秒就會因為主動脈剝離而出現劇烈胸痛、心跳加速、肢體麻木等症狀，需要緊急就醫、接受治療。

主動脈剝離通常「又快」、「又急」、「致死率極高」。示意圖。（圖取自shutterstock）

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