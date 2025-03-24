健康網》吃優格顧腸胃助瘦身 營養師推「這款」更有效

營養師指出，希臘優格經過過濾處理，變得濃稠，蛋白質含量較高、糖分低，對於減重或維持體重者來說是更好的選擇；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃優格攝取益生菌，有益腸道健康，促進排便，甚至可以幫助減肥。營養師高敏敏提醒，目前市面上常見優格為普通優格、優酪乳、希臘優格3類，普通優格、優酪乳往往會額外添加糖增添風味，不利減重。而希臘優格經過過濾處理，變得濃稠，蛋白質含量較高、糖分低，更適合減重或維持體重者。

高敏敏於臉書發文說明，優格又稱為乳酪、酸乳或優酪乳，都是用牛奶或其他動物奶加入菌種發酵變成發酵乳，成分沒有太大的差別。在歐美，一定要有「保加利亞乳桿菌」及「嗜熱鏈球菌」兩菌種；但是在台灣較沒有這麼嚴格，只要是乳酸菌或酵母菌並且是無害的菌種，所製成的都可叫發酵乳。

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優格3種類 瘦身無感恐糖作怪

高敏敏說，常見的優格種類又可分為以下：

●普通優格：通常是由牛奶和發酵菌種（像是保加利亞桿菌和嗜熱鏈球菌）製作而成，市面上大多數的優格會添加糖、香料或果醬來增添風味，所以它們的熱量往往很高，這也是為什麼許多人在減肥時，吃了優格反而會覺得體重不降，因為不知不覺攝取了過多的糖分。

●優酪乳：與優格相比，優酪乳是加入了更多水分的發酵乳，口感比較稀，常見的還會加入水果味道來吸引消費者，許多市售的優酪乳會加糖或者果糖漿來增加口感，這樣的飲品也不適合想要減肥的人，因為這樣會大大增加熱量攝取。

●希臘優格：希臘優格經過過濾處理，去除了部分水分，使它變得更加濃稠，並且蛋白質含量相對較高，糖分也比較低。對於想要維持身形或減肥的人來說，希臘優格是一個更好的選擇。

營養師表示，與優格相比，優酪乳是加入了更多水分的發酵乳，口感比較稀。（資料照）

優格含脂肪 適量攝取不發胖

優格雖然有助消化。不過高敏敏提醒，不管選擇哪一款，都該注意原料都有一定的脂肪量，雖然可以提高飽足感，但是脂肪吃多一樣會胖，如果有健身、瘦身規劃者還要拿捏份量，以免減肥不成反暴肥。想補充好菌打造易瘦體質，建議吃成分單純，原料為100%純生乳搭配菌種的無糖、低脂品項，也別忘均衡少量多樣化飲食。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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