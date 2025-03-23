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生物製劑改善類風濕關節炎 病團籲放寬健保給付

2025/03/23 16:20

生物製劑能大幅改善類風濕關節炎患者生活品質，但因藥價昂貴、健保給付標準嚴格，鮮有病友能用藥；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

生物製劑能大幅改善類風濕關節炎患者生活品質，但因藥價昂貴、健保給付標準嚴格，鮮有病友能用藥；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕類風濕關節炎患者常因關節腫脹、疼痛無法正常生活。類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗指出，雖生物製劑能大幅改善患者生活品質，但因藥價昂貴、健保給付標準嚴格，鮮有病友能用藥，許多患者因長期使用消炎止痛藥物，反而產生其他嚴重共病，呼籲健保放寬給付標準，讓需要的病友得到幫助。

類風濕性關節炎之友協會調查指出，1747名病友中，使用傳統治療、未接受任何生物製劑或口服小分子藥物等進階治療的患者中，僅4.5％對現有治療感到滿意、2.2％認為病情得到妥善控制；曾接受進階治療的患者，則有95％滿意現有治療，80％認為病情穩定控制。

張玲瑗解釋，雖目前健保針對症狀嚴重的類風濕關節炎患者給付生物製劑，但全台約15萬病友中，仍有10餘萬沒能獲得給付，在無力負擔自費用藥的情況下，只能長年使用類固醇等消炎止痛藥物，並因此產生心血管疾病、腸胃道出血、肝腎功能異常等嚴重共病。

張玲瑗呼籲健保放寬類風濕關節炎生物製劑給付標準，讓需要的病友得到幫助。（記者林志怡攝）

張玲瑗呼籲健保放寬類風濕關節炎生物製劑給付標準，讓需要的病友得到幫助。（記者林志怡攝）

此外，張玲瑗說，部分因為持續工作、尚有能力自費使用生物製劑的患者擔憂，雖現階段有能力自費用藥，但若未來無力繼續支付藥費，反而會因為生物製劑改善相關指標，讓申請健保給付用藥更遙遙無期，更有患者因此放棄自費用藥。

張玲瑗直言，類風濕關節炎終生無法痊癒，若症狀沒能妥善控制，除了整日不間斷的強烈疼痛外，還會導致器官、關節情況加速惡化，但若能及時使用正確的藥物，患者也能像一般人一樣維持正常生活，但以目前的健保給付標準來說，患者「想把握黃金治療期，這是碰不到的美夢。」

因此，張玲瑗呼籲健保署重新評估類風濕關節炎患者使用生物製劑的標準，考慮，放寬給付進階藥物的條件，幫助更多病友控制病情，除直接改善患者生活外，也能避免未來疾病或藥物副作用帶來的其他手術或藥物需求，不再造成家庭、社會的負擔。

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