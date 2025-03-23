第2型糖尿病患者罹癌風險大增！ 研究：女性風險更高

目前尚不清楚糖尿病如何引發癌症，但科學家推測高水平的胰島素、高血糖和慢性發炎可能是原因。圖為糖尿病患者正在測量血糖值。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報報導》，一項分析近10萬人健康紀錄的研究顯示，罹患第2型糖尿病會顯著提升肝癌與胰臟癌等致命癌症的風險，其中女性患者所受影響尤為明顯。

這項研究由英國曼徹斯特大學癌症研究與外科教授雷尼漢（Andrew Renehan）與醫學生歐提平（Owen Tipping）共同完成，結果將於今年5月在西班牙馬拉加舉行的歐洲肥胖症大會（European Congress on Obesity）上發表。

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研究發現，女性若近期診斷出第2型糖尿病，罹患胰臟癌的風險近乎翻倍，達1.9倍，而肝癌風險更激增至近5倍。男性患者同樣面臨威脅，新診斷第2型糖尿病後，5年內胰臟癌風險上升74%，肝癌風險則增加近4倍。相較之下，大腸癌風險增幅較小，女性患者高出34%，男性則高出27%，顯示糖尿病對不同癌症的影響有所差異。

研究團隊利用英國生物樣本庫（UK Biobank）50萬人的醫療與生活數據，針對2萬3750名新診斷第2型糖尿病患者與逾7萬名無糖尿病對照組進行比較。為避免因診斷初期頻繁檢查導致的癌症發現高峰，研究特別排除糖尿病確診後一年內的癌症病例。5年後數據顯示，新診斷糖尿病的男性罹患肥胖相關癌症的風險增加48%，女性則上升24%。然而，糖尿病對子宮內膜癌或停經後乳腺癌的影響並不明顯，顯示其作用具選擇性。

過去已知肥胖與13種癌症相關，而第2型糖尿病患者也常見這些癌症，但究竟是肥胖還是糖尿病直接推升風險，學界爭論已久，這項研究試圖釐清此謎團。

科學家推測，糖尿病可能透過高胰島素濃度、高血糖或慢性發炎促進癌症發展，性別差異則或許與荷爾蒙、胰島素敏感度或脂肪分布有關。英國癌症研究中心專家羅斯（Sophia Lowes）表示，這項研究深化了糖尿病與癌症關聯的理解。她強調，儘管致病機制尚未全解，保持健康體重與均衡飲食仍是降低風險的有效途徑，戒菸與減少飲酒亦不可忽視。

在英國，肝癌與胰臟癌的終生風險男性高於女性，前者為1/76（男性）對1/130（女性），後者為1/55（男性）對1/59（女性）。提平坦言，目前尚無足夠證據建議糖尿病患者進行癌症篩檢，但他提醒，「胰臟癌若能及早發現，治療成效會更好。」這項發現呼籲醫界與民眾正視糖尿病潛藏的癌症威脅。

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