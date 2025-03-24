健康網》快槍俠年輕化！ 醫點名「3習慣」害GG提早打烊

醫師表示，據統計，約有30%的男性有早洩困擾，其中20-30歲的年輕族群所佔的比例，甚至比中老年男性高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性致勃勃，卻因為早洩讓人好洩氣！泌尿科醫師陳忠佐表示，據統計，約有30%的男性有早洩困擾，尤其20-30歲的年輕族群占比較高，除了肥胖、心理因素外，日常習慣也會影響表現，舉例來說，長期吸菸和酗酒、熬夜、缺乏運動等，建議積極改善生活習慣，遠離快槍俠稱號。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，據統計，約有30%的男性有早洩困擾，20-30歲的年輕族群所佔的比例，甚至比中老年男性高，其實是相當常見的問題。「射精過早」一直都是難以啟齒的痛，除了肥胖、攝護腺疾病或心理因素之外，以下幾個日常習慣也會影響GG的表現：

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●長期吸菸和酗酒：酗酒會導致慢性肝中毒，影響肝臟分解激素的能力，使血液中的雌激素升高、雄激素下降，長期下來可能導致性慾降低、勃起功能變差；菸草中的尼古丁抑制睪固酮分泌，導致「戰鬥力」越來越低，甚至影響生育能力。

醫師說明，長期熬夜會導致睪固酮分泌降低、內分泌失調，影響性慾、勃起功能，甚至讓人體力下降；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●熬夜：長期熬夜會導致睪固酮分泌降低、內分泌失調，影響性慾、勃起功能，甚至讓人體力下降，建議每天至少睡7小時，才能保持最佳狀態。

●缺乏運動：運動能提升血液循環、促進睪固酮分泌，不只讓身材更精實，也可以提升持久力。

​​陳忠佐提及，早洩並非疾病，在遠古時代反而具有生存上的優勢，性交越快，越能快速繁衍後代，減少在性交時被其他動物獵食的機會，只是隨著演化至今，早洩反而成為男性難以啟齒的困擾。現代人壓力大，休息和運動量都不足，有時也涉及心理因素，例如對伴侶在性事配合度上有壓力，或太過在意性表現，都是可能造成早洩的因素，需要多方面觀察及的改善。

​陳忠佐建議，除了積極改善生活習慣、練習訓練射精時間，透過泌尿科的協助，能更快速的協助判斷早洩的根本原因，有效改善自信表現。

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