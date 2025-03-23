健康網》炒過更營養！ β-胡蘿蔔素排行 胡蘿蔔奪冠它第2

營養師指出，想要吃到更豐富的胡蘿蔔素，不妨將胡紅蘿蔔、青花菜等食物炒過，吸收率會大幅提升；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡吃生菜，覺得生菜熱量低又很健康。但營養師高敏敏在臉書專頁發文表示，有些食材其實炒過更好，因為它們含有豐富的β-胡蘿蔔素（脂溶性營養素），含量最高的為胡蘿蔔，再來是紅肉地瓜，將其和油脂一起烹煮，能有效釋放營養素，提高吸收率。

高敏敏分享，β-胡蘿蔔素對人體健康大有益處，像是維持眼睛健康，保持良好的夜間視力，預防眼部病孌；天然的抗氧化劑，可預防認知障礙、抗老化；護膚美容，提升肌膚抗紫外線能力、維持黏膜健康；提升保護力，強化免疫力，預防感冒；此外，還能促進骨骼及牙齒發育、預防心血管疾病、癌症等。

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高敏敏指出，每人每天維生素A的建議攝取量為男性600微克，相當於3600微克的β-胡蘿蔔素；女性則是500微克，相當於3000微克的β-胡蘿蔔素。

營養師列出17種食材富含β-胡蘿蔔素，炒過吃更營養。（圖取自高敏敏臉書專頁）

β-胡蘿蔔素含量比一比

高敏敏列出17項蔬菜炒過後的β-胡蘿蔔素含量，並以每100公克蔬菜為基準。從上圖得知，炒後β-胡蘿蔔素含量前5名，依序為：胡蘿蔔高達11274微克，其次為紅肉地瓜6285微克，第3為紅莧菜4905微克、第4名是芥藍菜4377微克，第5名則是菠菜3698微克。

高敏敏表示，想要吃到更豐富的胡蘿蔔素，不妨將胡紅蘿蔔、萵苣等常拿來當沙拉的食物炒過，就能吃到食物原本的營養，吸收率也會大大提升，營養更均衡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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