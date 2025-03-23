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健康 > 心理精神

健康網》壓力大一聞便知！ 醫：飄出「1食物味」該放鬆了

2025/03/23 14:37

研究顯示，人們在承受壓力時，會從皮膚發出二甲基三硫化物與丙烯基硫醇構成的氣味；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，人們在承受壓力時，會從皮膚發出二甲基三硫化物與丙烯基硫醇構成的氣味；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壓力大時，除了會反映出腹瀉、狂吃美食療癒自己外，也可能出現特殊體味！胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究指出，人在承受壓力時，皮膚會散發二甲基三硫化物（Dimethyl trisulfide）與丙烯基硫醇（Acryl thiol），該氣味類似炒韭菜，自己聞不到，而是旁人更容易察覺，因此若聞到同事身上若有似無的「韭菜香」，不妨善意提醒對方該休息了。

「壓力味」具情緒傳染力 讓他人出現負面情緒

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項日本研究，透過讓40名女性經歷壓力面試與閱讀放鬆2種情境，收集皮膚氣體進行專業嗅覺分析，並同步監測心率、皮質醇（cortisol）等生理指標。

透過模擬面試實驗證實，受試者在緊張狀態下產生的皮膚氣味，與放鬆時截然不同，人們在承受壓力時，會從皮膚發出二甲基三硫化物與丙烯基硫醇構成的氣味，類似於炒韭菜的味道，該氣味自己聞不到，而是旁人更容易察覺，且亦會引發他人緊張與困惑等負面情緒，證實「壓力氣味」具有情緒傳染力。

醫師提及，這種「壓力氣味」在運動流汗時並不會出現，顯示其與心理狀態直接相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提及，這種「壓力氣味」在運動流汗時並不會出現，顯示其與心理狀態直接相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃軒提及，有趣的是，這種「壓力氣味」在運動流汗時並不會出現，顯示其與心理狀態直接相關。且後續跨文化研究更發現，無論性別與國籍，人類在壓力下都會釋放相同類型的氣味分子。

壓力加速生理老化 但具可逆性

黃軒引述另1項2023年跨國研究指出，經歷重大手術或感染COVID-19的患者，其生物年齡（反映細胞老化程度的指標）會在壓力事件後急劇上升，但在康復期間能逐步恢復。另外，研究亦顯示，孕婦生物年齡在妊娠期間顯著增加，但在產後也能快速回歸基準值，因此壓力雖會暫時加速生理老化，但這種變化具有可逆性。

黃軒總結，從以上研究可知，工作壓力會產生實質生理影響，適時放鬆有助逆轉老化進程，覺察自身狀態可避免影響他人，下次當聞到同事身上若有似無的「韭菜香」，不妨善意提醒對方該休息了。

醫師建議，壓力大時，不妨放鬆紓壓一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，壓力大時，不妨放鬆紓壓一下；圖為情境照。（圖取自freepik）

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