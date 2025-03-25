自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

停經婦女不正常出血 小心子宮內膜癌找上身

2025/03/25 11:48

4位病人因停經後有不正常出血，檢查發現有子宮內膜增厚的情況（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

4位病人因停經後有不正常出血，檢查發現有子宮內膜增厚的情況（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕根據國健署癌症資料指出，子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症。大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，今（2025）年二月已連續診斷出4位子宮內膜癌的病人，顯示其對婦女健康的威脅實在不容忽視；特別是停經後婦女，若有任何不正常出血，應立即就醫檢查，以早期發現早期治療。

林敬旺進一步說明，4名病患的年齡介於52~59歲，皆因停經後出現不正常陰道出血而就醫，經由超音波檢查發現有子宮內膜增厚的情況，在接受子宮鏡進行子宮內膜切片後，確診為子宮內膜癌。因此，安排腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術，術後皆恢復良好並順利出院。

林敬旺指出，子宮內膜癌的主要症狀包括停經後陰道出血、經期不規則、經血過多、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛等；其中，停經後陰道出血是最常見且最重要的警訊。主要的高危險因子則有：肥胖、高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、無生育史或晚生育、長期接受雌激素治療而未合併使用黃體素、家族有子宮內膜癌或乳癌、大腸癌病史的婦女。

林敬旺表示，治療方式分別為手術、放射治療及化學治療，其中以手術進行子宮全切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆腔淋巴結切除等為主。現今採用腹腔鏡微創手術，可大幅減少病人的疼痛感、縮短住院時間，並加速恢復正常生活及工作能力。相較於傳統開腹手術，腹腔鏡手術傷口小、出血少，且併發症發生率較低，對病人而言是相當大的福音。

對於預防及早期發現子宮內膜癌，林敬旺建議女性朋友應保持理想體重、規律運動、均衡飲食、避免高脂肪及高熱量食物，並定期接受婦科檢查。特別是停經後婦女，若有任何不正常出血，應立即就醫檢查，以早期發現早期治療。

病人經子宮腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術（紅圈處），術後皆恢復良好。（大千綜合醫院提供）

病人經子宮腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術（紅圈處），術後皆恢復良好。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，今年二月已連續診斷出四位子宮內膜癌的病人。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，今年二月已連續診斷出四位子宮內膜癌的病人。（大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中