停經婦女不正常出血 小心子宮內膜癌找上身

4位病人因停經後有不正常出血，檢查發現有子宮內膜增厚的情況（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕根據國健署癌症資料指出，子宮內膜癌已成為婦科發生率最高的癌症。大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，今（2025）年二月已連續診斷出4位子宮內膜癌的病人，顯示其對婦女健康的威脅實在不容忽視；特別是停經後婦女，若有任何不正常出血，應立即就醫檢查，以早期發現早期治療。

林敬旺進一步說明，4名病患的年齡介於52~59歲，皆因停經後出現不正常陰道出血而就醫，經由超音波檢查發現有子宮內膜增厚的情況，在接受子宮鏡進行子宮內膜切片後，確診為子宮內膜癌。因此，安排腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術，術後皆恢復良好並順利出院。

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林敬旺指出，子宮內膜癌的主要症狀包括停經後陰道出血、經期不規則、經血過多、經血變多、持續性陰道出血或紅色分泌物、貧血、倦怠、下腹疼痛等；其中，停經後陰道出血是最常見且最重要的警訊。主要的高危險因子則有：肥胖、高血壓、糖尿病、多囊性卵巢症候群、無生育史或晚生育、長期接受雌激素治療而未合併使用黃體素、家族有子宮內膜癌或乳癌、大腸癌病史的婦女。

林敬旺表示，治療方式分別為手術、放射治療及化學治療，其中以手術進行子宮全切除、雙側輸卵管卵巢切除及骨盆腔淋巴結切除等為主。現今採用腹腔鏡微創手術，可大幅減少病人的疼痛感、縮短住院時間，並加速恢復正常生活及工作能力。相較於傳統開腹手術，腹腔鏡手術傷口小、出血少，且併發症發生率較低，對病人而言是相當大的福音。

對於預防及早期發現子宮內膜癌，林敬旺建議女性朋友應保持理想體重、規律運動、均衡飲食、避免高脂肪及高熱量食物，並定期接受婦科檢查。特別是停經後婦女，若有任何不正常出血，應立即就醫檢查，以早期發現早期治療。

病人經子宮腹腔鏡微創子宮內膜癌分期手術（紅圈處），術後皆恢復良好。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，今年二月已連續診斷出四位子宮內膜癌的病人。（大千綜合醫院提供）

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