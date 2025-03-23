自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》不吃水果喝純果汁代替？ 醫：恐變胖長不高

2025/03/23 11:58

曾有研究分別發現，果汁喝越多的兒童，不僅身高發育速度明顯越慢，體重超重的機率也會比較高；示意圖。（圖取自freepik）

曾有研究分別發現，果汁喝越多的兒童，不僅身高發育速度明顯越慢，體重超重的機率也會比較高；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果孩子不吃水果，用純果汁替代可行嗎？禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，曾有研究分別發現，每天喝越多蘋果汁或葡萄汁的兒童，其身高發育速度明顯越慢；2歲以前經常喝純果汁的寶寶，等長到4-5歲時，體重超重的機率也會比較高，因此多吃水果、少喝果汁，才能讓孩子健康長高。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，對正在生長發育的孩子來說，純果汁可能帶來的影響比你想得更多，可能是因為當小朋友攝取了過量果汁的話，會排擠到其他營養食物，如乳製品的攝取，導致營養不均衡，進而影響骨骼發育和身高。

膳食纖維、糖分及熱量含量差很大

陳奕成說，純果汁和水果本身的營養是差很多。像是完整水果中含有豐富的膳食纖維，可以幫助孩子的消化道健康和維持飽足感；但是純果汁在製造過程中，通常將大部分纖維去除​，就不容易有飽足感。

陳奕成指出，純果汁所含的天然糖分比較高。一杯180毫升的純果汁含有約15-30克的糖。這相當於兩三份同樣水果糖分濃縮在一杯中，同時又因為缺少膳食纖維去產生飽足感，小朋友很容易在不知不覺中就攝入過多熱量。

醫師表示，完整水果比果汁更有營養，還能提供膳食纖維、飽足感和穩定血糖，讓孩子健康長高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，完整水果比果汁更有營養，還能提供膳食纖維、飽足感和穩定血糖，讓孩子健康長高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

相比之下，直接吃原型水果的話，小朋友因爲咀嚼的時間和體積的大小，就比較難一次吃進去相當同等的糖分和熱量。

陳奕成表示，上述營養成分上的差別，就是果汁的攝取影響孩子生長的關鍵因素，完整水果比果汁更有營養，還能提供膳食纖維、飽足感和穩定血糖，可以幫助孩子吸收生長所需的營養，因此果汁不能當水喝，並建議最多「偶爾喝」，多吃水果，才能讓孩子健康長高。

美國兒科醫學會的最新建議：1歲以下不提供果汁；1-3歲一天不超過120毫升；4-6歲一天不超過180毫升；7歲以上一天最多240毫升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中