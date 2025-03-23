健康網》不吃水果喝純果汁代替？ 醫：恐變胖長不高

曾有研究分別發現，果汁喝越多的兒童，不僅身高發育速度明顯越慢，體重超重的機率也會比較高；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果孩子不吃水果，用純果汁替代可行嗎？禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，曾有研究分別發現，每天喝越多蘋果汁或葡萄汁的兒童，其身高發育速度明顯越慢；2歲以前經常喝純果汁的寶寶，等長到4-5歲時，體重超重的機率也會比較高，因此多吃水果、少喝果汁，才能讓孩子健康長高。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，對正在生長發育的孩子來說，純果汁可能帶來的影響比你想得更多，可能是因為當小朋友攝取了過量果汁的話，會排擠到其他營養食物，如乳製品的攝取，導致營養不均衡，進而影響骨骼發育和身高。

請繼續往下閱讀...

膳食纖維、糖分及熱量含量差很大

陳奕成說，純果汁和水果本身的營養是差很多。像是完整水果中含有豐富的膳食纖維，可以幫助孩子的消化道健康和維持飽足感；但是純果汁在製造過程中，通常將大部分纖維去除​，就不容易有飽足感。

陳奕成指出，純果汁所含的天然糖分比較高。一杯180毫升的純果汁含有約15-30克的糖。這相當於兩三份同樣水果糖分濃縮在一杯中，同時又因為缺少膳食纖維去產生飽足感，小朋友很容易在不知不覺中就攝入過多熱量。

醫師表示，完整水果比果汁更有營養，還能提供膳食纖維、飽足感和穩定血糖，讓孩子健康長高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

相比之下，直接吃原型水果的話，小朋友因爲咀嚼的時間和體積的大小，就比較難一次吃進去相當同等的糖分和熱量。

陳奕成表示，上述營養成分上的差別，就是果汁的攝取影響孩子生長的關鍵因素，完整水果比果汁更有營養，還能提供膳食纖維、飽足感和穩定血糖，可以幫助孩子吸收生長所需的營養，因此果汁不能當水喝，並建議最多「偶爾喝」，多吃水果，才能讓孩子健康長高。

美國兒科醫學會的最新建議：1歲以下不提供果汁；1-3歲一天不超過120毫升；4-6歲一天不超過180毫升；7歲以上一天最多240毫升。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法