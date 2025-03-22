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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》過了青春期卻沒有「男聲」 醫揭5可能

2025/03/22 20:31

醫師表示，男生在青春期後聲音依然稚嫩，可能是發育延遲、喉嚨結構未完全發育、功能性高音症、內分泌問題、聲帶問題或疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，男生在青春期後聲音依然稚嫩，可能是發育延遲、喉嚨結構未完全發育、功能性高音症、內分泌問題、聲帶問題或疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般來說，男性到了青春期 ，聲音會變得低沉，為什麼有些男生過了青春期，聲音還是一樣幼齒？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，男生在青春期後聲音依然稚嫩，可能是發育延遲、喉嚨結構未完全發育、功能性高音症、內分泌問題、聲帶問題或疾病。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，變聲主要是因為青春期內分泌的改變，尤其是睪固酮的增加，對男生的聲帶和喉嚨結構產生影響。青春期時，男生的喉結變大，聲帶基礎長度和厚度增加，會使振動頻率減少，聲音因此變得更低沉。大多數男生的變聲過程發生在11-16歲之間，但時間和程度會因人而異。

沒變聲原因

●發育延遲：有些男生的青春期開始得較晚，這可能是遺傳因素或其他健康狀況造成的。這些情況下，變聲可能也會延遲，但最終仍會發生。

●喉嚨結構未完全發育：有些人天生喉嚨結構較小，甚至到了青春期後，喉嚨和聲帶的發育也相對緩慢，導致聲音改變不明顯。

●功能性高音症：這是一種聲音相關的功能性障礙，也就是即使喉嚨結構已發育成熟，個人卻習慣以「青春期前的聲音」說話，聲帶未能適應變聲後的低音頻率。

●內分泌問題：睪固酮是促進聲帶發育的關鍵激素，如果男生體內的睪固酮濃度異常低下，如男性低睪固酮症或其他內分泌疾病，喉嚨和聲帶的發育可能受到影響，聲音也會保持稚嫩。

●聲帶問題或疾病：一些先天性或早期聲帶問題或其他疾病，如聲帶麻痺或聲帶溝，可能會影響聲音的正常變化。如果伴隨其他喉嚨不適，會建議要及早尋求醫療診斷。

男生沒變聲治療判斷

胡皓淳說，如果男生過了青春期（約16歲以上），聲音仍未出現低沉化，會建議觀察喉嚨發育是否正常，也就是喉結是否明顯突出？是否伴隨脖子部位的其他異常？聲音是否與同齡男性明顯不同，甚至與女性聲音類似？還有其他青春期特徵是否正常，像是身高有沒有長高、有沒有長體毛、或是肌肉發育等。如果整體發育延遲，可能與內分泌問題有關。若以上問題明顯，或伴隨其他不適，會建議務必盡早就醫。

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