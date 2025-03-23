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健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

2025/03/23 08:30

健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

南瓜海鮮燉飯。營養師指出，南瓜香甜的滋味融入米粒當中，能促進孩子食慾，用鮮奶取代奶油，增加鈣質、蛋白質，營養又均衡。（圖取自孫語霙臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要孩子「出人頭地」長高高，除了運動、睡飽，飲食也很重要！營養師孫語霙分享，半年前發現兒子身高比班上多數小朋友矮，於是為孩子調整飲食，增加富含鈣質、維生素D、鋅、蛋白質等對有益成長的營養素，並設計南瓜海鮮燉飯、起司吐司披薩、清炒海鮮鼻管麵、香蕉牛奶鬆餅、芝麻豆漿豆花5道「成長食譜」，提供民眾參考。

孫語霙於臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」發文提到，大約半年前，意外發現家中兒子在幼稚園大合照，身高比班上多數小朋友矮，這才提高警覺評估他的飲食，推測最大的問題出自」鈣質攝取不足。於是在小朋友的飲食中做了一些調整，並且增加一些對成長有幫助的營養素：

●鈣質：鮮奶、優酪乳、起司、芝麻粉、杏仁小魚乾。

●維生素D：鮭魚、鯖魚、日曬香菇。

●鋅：牡蠣、南瓜子、紅藜、燕麥、十穀米。

●蛋白質：雞肉、鯛魚、雞蛋、豆腐、豆花、希臘優格。

孫語霙表示，把上述的食材融合在日常飲食當中就會有很好的效果，這半年來她都盡可能把這些營養素融入孩子料理當中，像是鮮奶喝不夠，就把它加入燉飯、鬆餅裡，1週至少吃3次魚類海鮮補充鋅，豆花、優格、杏仁小魚乾當做點心增加蛋白質。她也分享5道針對長高設計的食譜，提供民眾參考。

南瓜海鮮燉飯

先備齊十穀米飯1/2碗、蛤蜊80g、蝦仁35g、洋蔥30g、花椰菜50g、南瓜濃高湯1碗、鮮奶60ml、大蒜5g、橄欖油5g。接著依照下列做法：

1.開小火，鍋中加入橄欖油、大蒜炒至香氣出現。

2.接著加入洋蔥及蛤蜊、蝦仁繼續拌炒。

3.加入十穀米飯、花椰菜。

4.南瓜濃高湯及鮮奶分次加入，同時一邊用鍋鏟將食材拌勻。

5.將米粒煮軟後就完成了。

健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

起司吐司披薩。營養師表示，起司是以牛奶為主要材料製成，含有豐富蛋白質、鈣質豐富，可促進骨骼及牙齒的發育及健康。（圖取自孫語霙臉書）

起司吐司披薩

先備齊吐司1片、雞蛋1/2顆、大番茄10g、玉米粒 10g（新鮮玉米粒燙熟或購買市售無鹽玉米粒）、起司1片。接著依照下列做法：

1. 雞蛋放入電鍋，蒸20分鐘後，泡冷水並去除外殼。

2. 煮好的雞蛋、大番茄切丁。

3. 將一片吐司至於桌上，鋪上雞蛋、大番茄、玉米粒。

4. 表面鋪上起司片。

5. 烤箱180°C烤10分鐘。

健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

清炒海鮮筆管麵。營養師指出，九層塔富含維生素B群及植化素，有抗菌消炎，預防感冒的效果。（圖取自孫語霙臉書）

清炒海鮮筆管麵

先備齊筆管麵40g、蝦仁25g、蛤蜊80g、九層塔5g、花椰菜50g、大蒜5g、橄欖油5g。接著依照下列做法：

1. 筆管麵煮時備用。

2. 大蒜切末、九層塔切碎、花椰菜切小朵。

3. 開小火熱鍋，加入蒜末爆香。

4. 加入蛤蜊拌炒至殼打開。

5. 加入蝦仁、花椰菜繼續拌炒。

6. 加入九層塔繼續拌炒，所有食材熟即可。

健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

香蕉鮮奶鬆餅。營養師說明，用香蕉天然的甜味來取代砂糖，不但可以滿足孩子對甜點的渴望，還能順便補充豐富膳食纖維，讓消化道更健康。（圖取自孫語霙臉書）

香蕉鮮奶鬆餅

先備齊麵粉40g、奶粉2湯匙、香蕉1根、雞蛋1顆、水60ml、玄米油5g。接著依照下列做法：

1.香蕉以叉子碾碎成香蕉泥。

2.將麵粉過篩，與奶粉、雞蛋、香蕉泥混合均勻成鬆餅糊。

3.開小火熱鍋，分批將鬆餅糊倒入鍋中，製作成孩子好抓握的大小。

4.雙面煎熟即可。

健康網》孩子個頭矮？ 營養師推5道增高食譜

芝麻豆漿豆花。營養師說，豆漿、豆花、芝麻粉皆為植物來源、鈣質豐富的食材，特別適合成長發育階段或素食孩子食用。（圖取自孫語霙臉書）

芝麻豆漿豆花

先備齊豆花140g、無糖或半糖豆漿85g、芝麻粉10g。接著依照下列做法：

1. 將豆漿倒入豆花中。

2. 表面撒上芝麻粉即完成。

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