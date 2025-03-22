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健康網》曬對太陽維生素D補到位！ 醫曝3部位吸收最有效
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣回暖，太陽探出頭，此時曬點太陽有助補充維生素D。瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文分享，曬對時間、部位、時間長度，是補充維生素D的3大關鍵，其中提到，手臂、腿部、背部是最容易有效吸收紫外線UVB的部位，至少露出30%皮膚面積才能有效合成。
70%國人維生素D3不足
歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，看到陽光就想到維生素D，根據國民營養調查報告，高達70%的國人維生素D3不足，而維生素D被稱為「陽光維生素」，對於維持免疫力、骨骼健康、情緒穩定都至關重要。
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不過，台灣雖然陽光充足，但許多人仍然缺乏維生素D，主要是因為現代人長時間待在室內，防曬觀念普及，加上秋冬日照時間短，導致體內維生素D合成不足。甚至即使有曬太陽，也可能因為曬錯方式，導致補充效果不佳。
3招正確曬 選對時段、時長也重要
●曬對時間：最佳時段為上午10點至下午3點（太陽角度較高，UVB較強）。但要注意夏天紫外線過強，避免過度曝曬導致曬傷或光老化。
●曬對部位：手臂、腿部、背部是最容易有效吸收UVB的部位，臉部可適當防曬，以免光老化。只曬臉或手掌是不夠的，至少要露出30% 皮膚面積才能有效合成維生素D。
●曬對時間長度：一般膚色每日10至30分鐘、較深膚色可能需要更長時間（40分鐘以上）、北部秋冬則因日照較少，建議適量補充維生素D保健品。
另，歐瀚文提醒，玻璃會阻擋UVB，所以隔著窗戶曬太陽沒用，曬完後3小時內不要馬上洗掉身上的皮脂，讓皮膚有時間轉化維生素D。
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