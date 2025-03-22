家有多寶的教養的葵花寶典在這！新竹縣家庭教育中心要辦免費講座

現在孩子生得少，個個是寶之下，家有雙寶以上的，該怎麼妥適教養多寶？新竹縣家庭教育中心將辦免費講座分享。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣家庭教育中心針對家有雙寶以上的家庭要開辦免費的育兒葵花寶典，4月12日早上9點半，在WSICC暐順國際會議中心舉辦「多寶家庭的多倍幸福」講座，即日起開放免費報名。

新竹縣的「生」機旺盛，特別是竹北、竹東、湖口等鄉鎮市人口成長快速，加上產業發展的型態，導致移入的年輕家庭很多，在親援有限下，育兒經驗多半需靠類似的同溫層彼此分享。

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新竹縣家庭教育中心為此也不斷建立縣民需要的家庭教育資源，去年就曾舉辦過大型嬰幼兒教養講座，邀請講師孫明儀跟近250名家長分享，怎麼跟孩子建立深厚的親子關係，以及如何成為「夠好」的爸媽。今年則推出「多寶家庭的多倍幸福」講座，再次由孫明儀開講。

縣府家庭教育中心表示，孫明儀不僅在英國倫敦大學學院取得精神分析學派發展心理學碩士學位，也手握美國密西根大學社會工作碩士學位，曾在密西根州擔任嬰幼兒心理健康治療師，並擁有臺灣社工師執照，具備豐富的嬰幼兒教養經驗。

這次孫明儀將以其專業知識和實務經驗，深入探討多寶家庭中常見的手足相處議題，將分享如何建立溫暖的家庭情感，引導孩子學習「輪流」與「分享」，以及如何處理手足之間的爭執與衝突，並提供實用的教養方法與策略，幫助家長們理解孩子在不同情境下的想法與感受，學習調整對孩子的期待，並允許孩子們擁有自己的想法。

孫明儀也會分享怎麼預備大寶迎接弟妹的到來，減少大寶的分離焦慮，並確保大寶仍能擁有父母對其精心陪伴的時間等許多家長關注的問題。

新竹縣家庭教育中心表示，這場講座開放150組家庭參與，歡迎家中有2個以上孩子的家庭報名參加，講座可帶嬰幼兒入場，全程免費，額滿為止。

講師將在講座上，分享怎麼預備大寶迎接弟妹的到來，減少大寶的分離焦慮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者黃美珠攝）

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