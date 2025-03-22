健康網》宜蘭連鎖火鍋店 63人通報食品中毒！

疾管署流病調查專案團隊與宜蘭縣衛生局人員，共同至火鍋店調查。（宜蘭縣衛生局提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一家知名連鎖火鍋店在15日進軍宜蘭羅東，卻在試營運期間傳出有顧客疑似食品中毒。截至21日已經有63人通報。宜蘭縣衛生局證實，因通報人數過多，已向疾管署申請流行病學調查支援，採集員工、顧客等15人糞便檢驗釐清。報告預計7到10天出爐。業者申請復業，仍待衛生局複查。

什麼是食品中毒？食藥署衛教資料說明，2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為一件食品中毒案件。因肉毒桿菌毒素而引起中毒症狀且自人體檢體檢驗出肉毒桿菌毒素，或由可疑的食品檢體檢測到相同類型的致病菌或毒素，或因攝食食品造成急性食品中毒，如化學物質或天然毒素中毒等，即使只有一人，也視為一件食品中毒案件。經流行病學調查推論為攝食食品所造成，也視為一件食品中毒案件。

請繼續往下閱讀...

常造成食品中毒的主要病因物質是什麼？食藥署說明：

1.細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

2.病毒：如諾羅病毒等。

3.天然毒：包括植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等。

4.化學物質：農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。

食藥署表示，常造成食品中毒的主要原因有食品加熱處理不足、食品未妥善保存、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、烹調人員衛生習慣不良、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等。

食藥署表示，常見的食品中毒症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、發燒、頭痛及虛弱等，有時候伴隨血便或膿便，但是不一定所有的症狀都會同時發生。患者年齡、個人健康狀況、引起食品中毒的致病原因種類以及吃了多少被污染的食品等因素，均會影響中毒症狀及其嚴重程度。抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，甚至可能會因為食品中毒而死亡。一般食品中毒的症狀通常會持續1天或2天，有些會持續1週到10天。

食藥署表示，台灣常見的細菌性食品中毒其原因食品有：

●引起腸炎弧菌食品中毒的原因食品主要為生鮮海產及魚貝類等；

●引起沙門氏桿菌食品中毒的原因食品主要為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品及豆製品等；

●引起病原性大腸桿菌食品中毒的原因食品主要為受糞便污染的食品或水源；

●引起金黃色葡萄球菌食品中毒的原因食品主要為肉製品、蛋製品、乳製品、盒餐及生菜沙拉等；

●引起仙人掌桿菌食品中毒的原因食品主要為米飯等澱粉類製品、肉汁等肉類製品、沙拉及乳製品等；

●引起肉毒桿菌食品中毒的原因食品主要為低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品及真空包裝豆干製品等。

食藥署強調，適當的加熱過程可以殺死活的細菌，也可以除去某些細菌產生的毒素，例如肉毒桿菌的毒素即可在100℃加熱10分鐘後失去活性。但是，有許多細菌產生的毒素可以耐熱，例如金黃色葡萄球菌產生的毒素在高溫烹煮過後仍然不會被破壞。

食藥署表示，溫度介於7到60度之間，稱為危險溫度帶，因為許多細菌在此段溫度間都能快速生長繁殖。一般而言，食品加熱溫度需超過70度，細菌才易被消滅。保存溫度方面，冷藏溫度需低於7度才能抑制細菌生長，其中已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，建議於5度以下保存；熱藏溫度則需高於60度保存。為了避免細菌在食品中繁殖而產生毒素，建議食品調製後勿於室溫下放置超過2小時，夏天時（室溫超過32度）勿放置超過1小時。

如何避免食品中毒？食藥署提醒以下幾點：

1.遵守食品處理之原則，包括新鮮、清潔、區分生熟食、避免交叉污染、澈底煮熟、注意保存溫度及使用乾淨的水與食材等。

2.外出飲食時應避免冷食、生食、不吃來路不明的食品，亦應避免路邊攤飲食，謹慎選擇衛生優良餐廳用餐。

3.確保與食物接觸的人或物都是清潔乾淨的，要使用不同砧板及刀具，分別處理生食與熟食，食用前要將食品充分加熱並在2小時內吃完，食物應放入冰箱冷藏或冷凍，飲水則要煮沸，不喝生水。

4.遵守個人衛生原則，確保自身飲食健康。

最後食藥署強調，預防食品中毒五要原則：

1.要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨，有傷口要先包紮。

2.要新鮮：食材要新鮮衛生，用水也必須乾淨無虞。

3.要生熟食分開：用不同器具處理生熟食，避免交叉污染。

4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃ 細菌才容易被消滅。

5.要注意保存溫度：低於7度才能抑制細菌生長；已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，則建議於5度以下保存，室溫下不宜放置過久。

食藥署表示，若自己遇上疑似食品中毒，處理應把握下列原則：發生疑似食品中毒症狀時應迅速就醫；保留剩餘食品檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位；若醫療院（所）發現食品中毒病患，應在24小時內通知衛生單位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法