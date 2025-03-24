健康網》醫呼籲：別為時辰 要醫師半夜剖腹產！

醫師陳志金強調，不要只是為了「選個好時辰」而在半夜剖腹產。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多觀念傳統的人，認為孩子看「時辰」生最好，並要求在指定的時間剖腹產。然奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒，千萬不能因為時辰的因素，在半夜剖腹產！

陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」強調，孩子的命運，在出生的關鍵時刻，是掌握在「醫療團隊」的「手」，而不是「算命先生」的「口」。讓孩子安全誕生，讓母親安全生產，才是孩子「好命」的第一步。

請繼續往下閱讀...

當負責接生的產科醫生和麻醉醫生都告訴你，「凌晨4點看時剖腹，他們會疲勞，他們的心情會不好。媽媽和寶寶的風險會比較大。長輩卻選擇不理會此刻真正掌握你孩子命運的人，卻要相信一位「不必負責任」的命理師所講的話，去冒不必要的風險？然後，你說這樣對孩子比較好？然後，你的孩子會獲得比較多的祝福？白天醫療人員精神好，開開心心的，迎接新生命的到來，母子均安，才是孩子好命的第一步。」

陳志金強調，「半夜剖腹產是留給緊急不得已的媽媽使用，不要來凑熱鬧。緊急搶救生命，醫療人員都是義不容辭的。但是，配合那些不合理的看時辰要求，大家心情難免就會不好。」

醫師強調，半夜剖腹產是留給緊急不得已的媽媽使用。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法