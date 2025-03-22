健康網》近期產房不平靜 台大醫：產婦常有這狀況

台大醫直言，近期產婦發生產後出血的情況相當多。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕古語有云「生得過雞酒香，生不過四塊板」，孕婦生下新生命時，有許多風險須注意。台大婦產部主治醫師施景中談到，近期經常遇到孕婦產後出血，幸好所有媽媽都平安度過。「當醫生當久了，我們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安；最少會得到內心的平靜。」

施景中在臉書發文提到，孕婦有提醒這次是第2胎。前胎生產順利，這次懷孕後就去拜媽祖求平安。求籤花了約一小時都沒擲到聖筊。最後她對神明說會到台大醫院請施景中看診，便獲得聖筊。且談到最近產房不平靜，多名孕婦產後出血，幸好所有人都平安度過了。

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施景中表示，那時候還沒什麼病人來報到，也閒聊一段時間。「但我跟她說，就算來找我，我也沒辦法保證一切平安。上週我的產後大出血孕婦大概前前後後用了血庫50單位的紅血球和許多的凝血因子，那切下來的巨大子宮，血管怒張，重達4.5公斤，比一個巨嬰還要大上許多。」

「若加上其他兩位同仁的產後大出血，上週應該用掉血庫有將近一百單位的紅血球吧？最近產房真的不平靜，幸好所有的病人都平安度過了。結果剛剛產房又碰到了一個產後大出血。」

施景中坦言，現在孕婦懷孕年紀都不小，許多懷孕時已有許多內外科合併症，生產有時會碰到這些危險。當醫師當久了，我們也是常常會禱告，向上天祈求，祈求孕婦一切平安；最少會得到內心的平靜。同時施景中也感謝熱心捐血的人們。

文章一出，也有網友談到自己2年前，也發生產後出血，當時用了很多血來急救，母子均安。

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