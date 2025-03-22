健康網》楊小黎染諾羅 全因爸爸的「這個」惹禍

楊小黎近日主持活動時，坦言2月染上諾羅，痛苦難言。（資料照，記者陳奕全攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女演員楊小黎的2月不平靜，在家染上諾羅病毒後，因為過度虛弱需打點滴，卻又被其他病人傳染，導致支氣管炎。休養半個月後主持新戲首映會。

據報導，楊小黎為了照料父親，不慎感染諾羅病毒；她在受訪時直言，某天返家看到爸爸的褲子放在浴室，媽媽雖提醒有沾到糞便，還是幫忙洗褲子。然楊小黎與媽媽同時感染諾羅，只好取消工作休養；然在醫院打點滴時，疑似被隔壁床長輩感染，演變為支氣管炎，上吐下瀉又咳嗽，休養長達半個月。

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楊小黎主持記者會，恢復健康。（翻攝自臉書）

疾管署表示，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

為降低病原傳播的風險，疾管署提醒，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20c.c.漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100c.c.漂白水加1公升清水消毒清理。

此外，民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品。有疑似症狀（尤其是食品從業人員），應在家休息，至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，如需外出應配戴口罩，避免傳染他人。

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