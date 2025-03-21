高雄老字號邱外科4月起歇業 衛生局說明原因

高雄經營62年的邱外科醫院，4月起將歇業。（擷取自邱外科網站）

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高雄老牌醫院邱外科 驚傳4月起歇業

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區開業62年的邱外科醫院，今（21）日貼出公告，將營運至3月31日止，4月1日起歇業，令不少高雄市民及病患錯愕。高雄市衛生局連夜說明，因醫院建築及消防標準不符現行醫院設置法規，依法要求辦理歇業。

邱外科醫院已張貼公告，將營運至3月31日，4月起歇業。（民眾提供）

衛生局副局長潘炤穎說明，邱外科院長許景華去年7月8日死亡，依法需更換醫院負責人，並重新檢驗醫院的建築及消防標準，去年9月邱外科申請時，但醫院設施老舊已不符合現行醫院設置法規，因此依醫療法第23條應辦理歇業。

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但考量事發當時院內仍有36名需醫療照護慢性呼吸照護病患權益，經函詢衛生福利部同意得依醫療法第19條規定，展延代理負責醫師代理期限，衛生局同意代理期限為6個月至今年3月31日止，且代理期間需妥善安排病患安置並不得收治新病人。

潘炤穎表示，目前邱外科醫院36名慢性呼吸照護病患有些已經死亡，其他已陸續進行安置，3月31日前須全數完成安置；醫院刻正準備歇業，並已公告病患及員工周知，衛生局亦已提醒該院歇業程序及注意事項，務必妥為保障患者及員工權益。

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