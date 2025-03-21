自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高雄老牌醫院邱外科 驚傳4月起歇業

2025/03/21 19:49

高雄營業62年的邱外科醫院，將自4月起歇業。（圖擷取自邱外科醫院網站）

高雄營業62年的邱外科醫院，將自4月起歇業。（圖擷取自邱外科醫院網站）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區開業62年的邱外科醫院，今（21）日貼出公告，將營運至3月31日止，4月1日起歇業，讓不少常年在該院看診的老病患相當震撼。

邱外科醫院今日在院內貼出公告，將營運至3月31日止。（民眾提供）

邱外科醫院今日在院內貼出公告，將營運至3月31日止。（民眾提供）

邱外科醫院院長許景華去（2024）年7月突然在家中猝逝，享年56歲，許景華為骨外科專業醫師，後來院內還找來高醫的醫師駐診一段時間，未料近期仍因人力短缺，宣告自4月起歇業。

邱外科醫院為首任院長邱文慶於1963年創辦，邱文慶曾就讀日本東京帝國大學醫學院，日本戰敗後返回台灣於台大醫學科完成學業，畢業後曾任職高雄省立醫院（民生醫院前身），後於1963年創辦邱外科醫院，並曾赴東京帝國大學進修取得博士學位。

第2任院長巫宗為邱文慶的女婿，畢業於高雄醫學院醫學系（高雄醫學大學前身），1981年接掌邱外科醫院院長，當時曾購入全高雄第2台斷層掃描儀，並發展加護病房及其他科別，擴大為邱綜合醫院；後續社區醫院，由許景華接任院長，未料許於去年7月猝死家中，也讓這家老字號醫院將走入歷史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中