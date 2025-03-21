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高雄老牌醫院邱外科 驚傳4月起歇業
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區開業62年的邱外科醫院，今（21）日貼出公告，將營運至3月31日止，4月1日起歇業，讓不少常年在該院看診的老病患相當震撼。
邱外科醫院院長許景華去（2024）年7月突然在家中猝逝，享年56歲，許景華為骨外科專業醫師，後來院內還找來高醫的醫師駐診一段時間，未料近期仍因人力短缺，宣告自4月起歇業。
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邱外科醫院為首任院長邱文慶於1963年創辦，邱文慶曾就讀日本東京帝國大學醫學院，日本戰敗後返回台灣於台大醫學科完成學業，畢業後曾任職高雄省立醫院（民生醫院前身），後於1963年創辦邱外科醫院，並曾赴東京帝國大學進修取得博士學位。
第2任院長巫宗為邱文慶的女婿，畢業於高雄醫學院醫學系（高雄醫學大學前身），1981年接掌邱外科醫院院長，當時曾購入全高雄第2台斷層掃描儀，並發展加護病房及其他科別，擴大為邱綜合醫院；後續社區醫院，由許景華接任院長，未料許於去年7月猝死家中，也讓這家老字號醫院將走入歷史。
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