健康網》牙痛還是三叉神經痛？ 醫：電擊痛、悶痛大不同

醫師解釋，三叉神經痛為電擊式疼痛，持續時間較短，分布在額頭、臉頰和下巴三個區域；而牙痛是持續性的悶痛、抽痛，並侷限在特定牙齒或牙齦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何分辨究竟是牙痛？還是三叉神經痛？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，三叉神經痛為電擊式疼痛，持續時間較短，分布在額頭、臉頰和下巴三個區域；而牙痛是持續性的悶痛、抽痛，並侷限在特定牙齒或牙齦。

三叉神經痛持續時間較短

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，他看見一則報導是「1名80歲阿嬤，明明牙齒都掉光了，結果還是覺得牙痛，經檢查確診為三叉神經痛」，因此要教大家如何分辨這2種痛有何不同。

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他解釋，三叉神經是負責掌管臉部感覺的主要神經，當三叉神經受到刺激或壓迫時，就可能引發劇烈的電擊式疼痛。其特徵包括疼痛如電擊般，感覺像被雷打到。疼痛時間短暫，通常只有幾秒到幾分鐘，但可能反覆發作。且只有單側疼痛，通常只影響臉部一側。

另外三叉神經痛容易因外部刺激誘發，例如咀嚼、刷牙、洗臉、風吹或說話時突然痛起來。常見成因像是血管壓迫神經，導致神經過度敏感，還有多發性硬化症或其他神經退化疾病，另外像是神經受損或壓迫等狀況。

牙痛為持續性疼痛

謝炳賢表示，如果疼痛是突發性的、電擊感、短時間內消失，通常是三叉神經痛。但如果疼痛是持續性的、悶痛或抽痛，且與某顆牙齒有關、按壓牙齒時更痛，那麼很可能是牙痛。此外，三叉神經痛通常影響臉部特定區域，也就是額頭、臉頰或下巴整片在痛，而牙痛則通常侷限在特定的牙齒或牙齦。

謝炳賢補充，如果確診為三叉神經痛，一般會使用抗癲癇藥物，像是卡馬西平，能穩定神經、減少疼痛發作。還有肌肉鬆弛劑，幫助緩解疼痛。另外也可以做局部神經封閉注射，暫時阻斷疼痛傳遞。

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