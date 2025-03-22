自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》牙痛還是三叉神經痛？ 醫：電擊痛、悶痛大不同

2025/03/22 10:51

醫師解釋，三叉神經痛為電擊式疼痛，持續時間較短，分布在額頭、臉頰和下巴三個區域；而牙痛是持續性的悶痛、抽痛，並侷限在特定牙齒或牙齦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫師解釋，三叉神經痛為電擊式疼痛，持續時間較短，分布在額頭、臉頰和下巴三個區域；而牙痛是持續性的悶痛、抽痛，並侷限在特定牙齒或牙齦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如何分辨究竟是牙痛？還是三叉神經痛？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，三叉神經痛為電擊式疼痛，持續時間較短，分布在額頭、臉頰和下巴三個區域；而牙痛是持續性的悶痛、抽痛，並侷限在特定牙齒或牙齦。

三叉神經痛持續時間較短

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，他看見一則報導是「1名80歲阿嬤，明明牙齒都掉光了，結果還是覺得牙痛，經檢查確診為三叉神經痛」，因此要教大家如何分辨這2種痛有何不同。

他解釋，三叉神經是負責掌管臉部感覺的主要神經，當三叉神經受到刺激或壓迫時，就可能引發劇烈的電擊式疼痛。其特徵包括疼痛如電擊般，感覺像被雷打到。疼痛時間短暫，通常只有幾秒到幾分鐘，但可能反覆發作。且只有單側疼痛，通常只影響臉部一側。

另外三叉神經痛容易因外部刺激誘發，例如咀嚼、刷牙、洗臉、風吹或說話時突然痛起來。常見成因像是血管壓迫神經，導致神經過度敏感，還有多發性硬化症或其他神經退化疾病，另外像是神經受損或壓迫等狀況。

牙痛為持續性疼痛

謝炳賢表示，如果疼痛是突發性的、電擊感、短時間內消失，通常是三叉神經痛。但如果疼痛是持續性的、悶痛或抽痛，且與某顆牙齒有關、按壓牙齒時更痛，那麼很可能是牙痛。此外，三叉神經痛通常影響臉部特定區域，也就是額頭、臉頰或下巴整片在痛，而牙痛則通常侷限在特定的牙齒或牙齦。

謝炳賢補充，如果確診為三叉神經痛，一般會使用抗癲癇藥物，像是卡馬西平，能穩定神經、減少疼痛發作。還有肌肉鬆弛劑，幫助緩解疼痛。另外也可以做局部神經封閉注射，暫時阻斷疼痛傳遞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中