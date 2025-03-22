健康網》慢性疼痛增憂鬱、焦慮 研究點名風險高3族群

研究指出，女性、年輕人及纖維肌痛患者為最容易因慢性疼痛而出現心理疾病的高風險族群；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性疼痛定義為持續超過3個月的疼痛，這種狀態可能嚴重影響生活品質。由美國約翰霍普金斯大學醫學院主導綜合分析375篇研究發現，4成慢性疼痛成人患者出現「臨床顯著的憂鬱與焦慮」症狀，其中女性、年輕人及纖維肌痛患者為最容易受影響的高風險族群，研究發表於《美國醫學會期刊網路開放》（JAMA Network Open）。

研究人員指出，過去數十年的研究已證實疼痛與情緒之間存在明顯的關聯，但這項新研究的結果顯示，兩者共存的比例已達到令人擔憂的公共衛生問題程度，同時呼籲臨床醫療，應納入例行性篩檢，並改善專科照護的可及性，發展創新療法。

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研究第一作者、約翰霍普金斯大學醫學院物理醫學與復健系助理教授瑞秋·艾倫（音譯，Rachel Aaron）表示，目前醫療上有針對憂鬱、焦慮的心理治療，也有針對慢性疼痛的心理治療，但這些治療通常是各自獨立。然而事實上，許多臨床試驗，會排除患有憂鬱或焦慮的慢性疼痛患者。但從研究看起來，目前迫切需要整合性的療法，同時處理慢性疼痛與心理健康問題。

研究分析了2013-2023年間發表的376篇研究資料，涵蓋來自50個國家的34萬7468名慢性疼痛成年患者，患者平均年齡為52歲。結果顯示，慢性疼痛患者出現臨床憂鬱症狀的比例高達39%，焦慮症狀則達40%。《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）診斷的具體數據顯示，重度憂鬱症占37%，持續性憂鬱障礙占6%，廣泛性焦慮障礙占17%，恐慌症占8%，社交焦慮症則占2%。

研究人員表示，雖然目前無法確定慢性疼痛與憂鬱、焦慮之間的時間因果關係，但從結果可以得知，心理壓力與不良生活經驗會提高慢性「周邊神經疼痛」的風險，這類疼痛是因大腦與脊髓的疼痛信號處理改變所引起。

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