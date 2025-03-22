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健康網》慢性疼痛增憂鬱、焦慮 研究點名風險高3族群
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕慢性疼痛定義為持續超過3個月的疼痛，這種狀態可能嚴重影響生活品質。由美國約翰霍普金斯大學醫學院主導綜合分析375篇研究發現，4成慢性疼痛成人患者出現「臨床顯著的憂鬱與焦慮」症狀，其中女性、年輕人及纖維肌痛患者為最容易受影響的高風險族群，研究發表於《美國醫學會期刊網路開放》（JAMA Network Open）。
研究人員指出，過去數十年的研究已證實疼痛與情緒之間存在明顯的關聯，但這項新研究的結果顯示，兩者共存的比例已達到令人擔憂的公共衛生問題程度，同時呼籲臨床醫療，應納入例行性篩檢，並改善專科照護的可及性，發展創新療法。
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研究第一作者、約翰霍普金斯大學醫學院物理醫學與復健系助理教授瑞秋·艾倫（音譯，Rachel Aaron）表示，目前醫療上有針對憂鬱、焦慮的心理治療，也有針對慢性疼痛的心理治療，但這些治療通常是各自獨立。然而事實上，許多臨床試驗，會排除患有憂鬱或焦慮的慢性疼痛患者。但從研究看起來，目前迫切需要整合性的療法，同時處理慢性疼痛與心理健康問題。
研究分析了2013-2023年間發表的376篇研究資料，涵蓋來自50個國家的34萬7468名慢性疼痛成年患者，患者平均年齡為52歲。結果顯示，慢性疼痛患者出現臨床憂鬱症狀的比例高達39%，焦慮症狀則達40%。《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）診斷的具體數據顯示，重度憂鬱症占37%，持續性憂鬱障礙占6%，廣泛性焦慮障礙占17%，恐慌症占8%，社交焦慮症則占2%。
研究人員表示，雖然目前無法確定慢性疼痛與憂鬱、焦慮之間的時間因果關係，但從結果可以得知，心理壓力與不良生活經驗會提高慢性「周邊神經疼痛」的風險，這類疼痛是因大腦與脊髓的疼痛信號處理改變所引起。
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