健康網》「梅」好再現 農糧署授4道梅子料理

農糧署指出，梅子的主要採收產季為每年3月下旬至5月中旬為，梅子鮮果脆硬酸澀，需加工後食用。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年3月下旬至5月中旬為梅子的主要採收產季，梅子鮮果脆硬酸澀，需加工後食用，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，依梅子的熟度，使用不同調味及加工方式，梅子炒飯、酸梅湯、梅汁苦瓜、梅子燒雞，可以呈現各式風味梅子。

脆梅─梅子炒飯

農糧署指出，脆梅是粗鹽殺青敲裂後，再糖漬2日以上，口感酸甜、脆度高。以梅肉丁搭配米飯、青蔥、雞蛋快炒，鹹香開胃的梅子炒飯即可上桌。

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準備材料：脆梅4個、白飯2碗、蔥花適量、雞蛋2個、鹽、胡椒適量。

1.脆梅去籽並切碎、蛋炒碎盛起備用。

2.將蛋炒碎放入白飯、脆梅、蔥花炒勻。

3.加入調味料，拌勻起鍋即完成。

脆梅適合做成梅子炒飯。（圖取自農糧署臉書）

烏梅─酸梅湯

農糧署說，炭火煙燻多日至梅子果肉皺縮，帶有煙燻風味的烏梅，適合與山楂、甘草、洛神等熬煮成湯，成解膩最佳飲品。

準備材料：烏梅30g、洛神花4g、仙楂4g、甘草4g、水3000ml、冰糖120g。

1.將材料洗淨，以水3000ml大火煮滾，轉小火煮1小時。

2.起鍋前加入冰糖再燜煮3分鐘。

3.撈起食材，待涼後再過濾一次，裝入杯中加入冰塊即完成。

烏梅山楂、甘草、洛神等熬煮成湯，成解膩最佳飲品酸梅湯。（圖取自農糧署臉書）

甜菊梅─梅汁苦瓜

農糧署表示，甜菊梅是以糖、鹽醃漬並添加甜菊調味，長時間日曬乾燥，風味甘美不死鹹。用涼拌苦瓜配梅肉與梅汁做成的梅汁苦瓜，有苦盡甘來的好滋味。

準備材料：苦瓜1條、甜菊梅6顆、水300ml、冰糖適量。

1.苦瓜去籽切薄片，汆燙30秒後冰鎮。

2.甜菊梅加水及冰糖煮成梅汁。

3.將苦瓜與梅汁拌勻放入冰箱冷藏3小時即完成。

用涼拌苦瓜配甜菊梅梅肉與梅汁做成的梅汁苦瓜，有苦盡甘來的好滋味。（圖取自農糧署臉書）

紫蘇梅─梅子燒雞

農糧署說，紫蘇梅是以糖醃漬時加入紫蘇葉，陳化半年以上製成，帶甘香。以辣油、醬油、米酒、梅汁煨煮，再拌入紫蘇梅肉，酸辣下飯不膩口。

準備材料：雞腿塊300g、紫蘇梅8顆、薑片、蒜片、蔥段各10g、糖少許、香油、米酒適量。

1.爆香薑片、蒜片，加入雞腿塊拌炒，加蓋燜燒至表皮呈金黃色。

2.加入紫蘇梅、酒、糖及少許水，加蓋燜煮10分鐘。

3.起鍋前加入蔥段拌勻，即完成。

以辣油、醬油、米酒、梅汁煨煮，再拌入紫蘇梅肉，酸辣下飯不膩口。（圖取自農糧署臉書）

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