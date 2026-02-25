健康網》30萬人數據曝光！ 「這體型」糖尿病風險狂飆6倍

專家表示，我們太依賴 BMI，卻忽略肚子裡藏著危險脂肪，「瘦胖子」要留意，最好每週量腰圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別被BMI騙了，泡芙人小心恐誤觸「隱形胖」地雷！恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新發表於《JAMA》的研究分析超過30萬人資料顯示，若採用新的肥胖定義標準，亞洲族群的肥胖盛行率將暴增約90.3%，關鍵原因在於過度依賴BMI，卻忽略真正危險的「腹部內臟脂肪」。他建議民眾，最好每週量腰圍。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，你是不是那種「穿衣顯瘦，脫衣多肉」的泡芙人？有些民眾會認為BMI還沒超標，便以為自己還有一點「餘裕」，2025 年10月《JAMA》發布的最新肥胖定義，正式對「瘦胖子」發出了最後通牒。

請繼續往下閱讀...

王思恒說明，這項研究分析30 萬人的數據發現，若採用新標準，亞洲人的肥胖盛行率會直接翻倍，亦即暴增90.3%！原因很簡單，我們太依賴 BMI，卻忽略肚子裡藏著危險脂肪。他分析造成這項結論的2大關鍵：

1.根據新定義，就算你的BMI < 24，符合台灣標準，不過，只要以下3項數據有兩項達標，你就是醫學認定的「肥胖」族群：

●腰圍：男性 ≥ 90cm /女性 ≥ 80cm

●腰臀比：腰圍 ÷ 臀圍（建議男 >0.9 /女 >0.85）

●腰高比：腰圍 ÷ 身高（建議應 <0.5）

如果你體重很輕，但「腰圍/身高」大於0.5，例如，身高160公分，腰圍卻超過80 公分，你就已經踏入危險區。

2. 新定義將肥胖分為「臨床肥胖」與「臨床前肥胖」。如果你具備上述的肥胖特徵，且健檢報告出現以下任一狀況，代表你的器官已經在求救：

●血壓紅字：即便只是輕微高血壓。

●代謝紅字：血糖過高、脂肪肝、或三酸甘油酯異常。

●體能紅字：爬樓梯容易喘、體力明顯受限，或有睡眠呼吸中止症。

王思恒提醒，從研究顯示這類「臨床肥胖」者，患糖尿病的風險是健康者的6.11 倍，心血管事件風險則是5.88倍。

王思恒總結，民眾雖然經常量體重，注意BMI，但仍不免有盲點，民眾最好買一條捲尺，每週量腰圍。一旦發現自己「體重正常但腰圍過大」，這不是福氣，是代謝負擔。

