健康網》為什麼吃素膽固醇仍飆高？ 營養師揪3大地雷食物

〔健康頻道／綜合報導〕不少素食族看到自己膽固醇飆高，都覺得奇怪，明明沒有吃動物性食物，為什麼仍有紅字？營養師謝宜芳指出，素食者雖然沒有吃動物性的食物，日常的選擇仍可能誤入陷阱，她提醒3大飽和脂肪地雷：素食泡麵、蘇打餅乾、麵包等，最好避免。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，美國2026年飲食指標對飽和脂肪的限制是一天熱量的10%，大部分的研究顯示，飽和脂肪才是讓膽固醇不正常的真正元凶。

吃素的人怎麼會飽和脂肪高呢？謝宜芳說明，如果素食族檢視每天的飲食，就可以發現市面上一些酥、脆、香的食物可能充滿危機，不要以為它是素的代表安全，麵粉類要做到酥脆香，裡面油就要足夠，尤其是飽和脂肪。另外像是鳳梨酥、酥餅等，要用奶油才能散發酥酥的口感，不知不覺將這些食物吃下肚，造成我們的膽固醇過高。

素食者3大飽和脂肪地雷

民眾一天的飽和脂肪是上限是多少？謝宜芳表示，最簡單的方式就是飽和脂肪比大約少於10%建議熱量，用常見建議「飽和脂肪 < 總熱量 10%」估算：

●1500 大卡/天：飽和脂肪上限約17g

●1800 大卡/天：飽和脂肪上限約20g

謝宜芳還列舉了不少素食族會中招的3項飽和脂肪食物，要民眾多留意：

1.素食泡麵：一包就吃掉上限一大半

很多素食泡麵（油炸麵體＋油包）一包約8–13 g飽和脂肪。換算上限後，一天建議熱量1500大卡者：1包素食泡麵就吃掉一天飽和脂肪建議量的46%-76%；建議量為1800大卡者，1包素食泡麵就吃掉一天飽和脂肪建議量的39%-65%。

她建議民眾，選擇麵體本身沒有經過油炸，需要煮才會熟的麵，或者看營養標示，飽和脂肪和含量低或是沒有加棕櫚油的麵。

2.蘇打餅乾：看起來清淡，「整包」很驚人

蘇打餅乾品牌差異非常大，但常見整包飽和脂肪大約 8～25 g/包。換算上限：1500 大卡：47%-148%；1800 大卡：40%-126%。

很多人以為蘇打餅乾是減肥好食品，結果其實常常是「一不小心就半包、一包」，愈吃愈胖。

3.麵包：真正的地雷是「丹麥/可頌/奶酥/起司/鮮奶油」

●可頌/丹麥/千層：常見每顆5–8 g

●起司丹麥/乳酪或鮮奶油夾餡：常見 每顆8–13 g

●蜂蜜麵包/奶酥麵包卷：常見每顆8–17 g（大顆更高）

民眾可能以為「吃麵包很素」，但是吃進去的是「奶油/起酥油＋糖＋餡」。

謝宜芳提醒，吃素的人血脂高，很多時候不是素食的錯，而是加工素食與烘焙點心把飽和脂肪推爆。在2026年美國飲食指標把超加工食品列為禁區，希望能夠吃到原型食物就是這個道理。如果想找回健康，不妨把蘇打餅乾換成吃水果；把吃麵包的習慣改成吃地瓜。只要生活上做點小小改變，就可以減少飽和脂肪的攝取量。

