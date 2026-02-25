自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

腹瀉疫情升 當心感染諾羅 極低病毒量即可致病

2026/02/25 05:30
腹瀉疫情升 當心感染諾羅 極低病毒量即可致病

▲以肥皂勤洗手，並落實濕、搓、沖、捧、擦5步驟，有助於防範諾羅病毒等疫情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

腹瀉疫情升 當心感染諾羅 極低病毒量即可致病

▲疾管署長羅一鈞表示，肥皂洗手比酒精更能有效預防諾羅病毒和腸病毒。（記者侯家瑜攝）

國內腹瀉疫情持續緩升，群聚感染以諾羅病毒為主。疾管署提醒，諾羅病毒只需極低病毒量即可致病，潛伏期約10至50小時；流感則尚未進入流行期，但新增5例重症、2例死亡，其中3個月大的早產男嬰染B流併發肺炎，住ICU積極治療後救回。此外，疾管署也宣布新冠疫苗擴大全民接種措施，將延長至4月30日。

疾管署︰潛伏期10～50小時

春節期間南北往返、團圓聚餐頻繁，共食機會增加，讓諾羅病毒更容易傳播。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，近4週共接獲122起腹瀉群聚通報案件，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒（31件，占83.8%）為多。發生場所以餐飲、旅宿業最多。國際疫情同樣升溫，韓國、日本與英國疫情為近5年高點，中國與香港腹瀉病例增加。

疾管署副署長林明誠表示，諾羅病毒傳染力極強，可透過食入受污染食物或飲水感染，也可能因吸入病人嘔吐物或排泄物產生的飛沫而中鏢。常見症狀包括水瀉、嘔吐，也可能出現噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣與肌肉痠痛，幾乎各年齡層都可能感染。

備餐、用餐前 務必肥皂洗手

他提醒民眾如廁後、備餐及用餐前務必以肥皂洗手，生熟食分開處理，尤其蚵、貝類等應徹底煮熟。

流感方面，目前整體呈下降趨勢，尚未進入流行期。李佳琳指出，上週類流感門急診5萬8075人次，較前一週11萬7073人次下降50.4%，主因春節門診休診。

林明誠表示，即使3月可能出現B型流感超車A型，也預估不會突破流行閾值，春季流感多持續至清明前後。

3月大男嬰染B流併發肺炎

防疫醫師林詠青說明一例重症個案，一名北部3個月大早產男嬰因未滿6個月無法接種疫苗，2月初感染B型流感併發細菌性肺炎，發病第4天出現嗜睡、活動力差等警訊，緊急住進ICU治療10天後順利出院。他提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，「身邊大人都要打」是最佳保護方式。

此外，本週各級學校陸續開學，腸病毒疫情也需要注意。疾管署長羅一鈞提醒，腸病毒傳染力強，不只幼兒，青少年與成人也可能感染，只是症狀較輕微。最有效預防方式仍是以肥皂勤洗手，並落實濕、搓、沖、捧、擦5步驟。酒精對腸病毒效果有限，建議平時以500ppm含氯漂白水進行環境清消。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中