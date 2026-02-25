腹瀉疫情升 當心感染諾羅 極低病毒量即可致病

▲以肥皂勤洗手，並落實濕、搓、沖、捧、擦5步驟，有助於防範諾羅病毒等疫情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

▲疾管署長羅一鈞表示，肥皂洗手比酒精更能有效預防諾羅病毒和腸病毒。（記者侯家瑜攝）

國內腹瀉疫情持續緩升，群聚感染以諾羅病毒為主。疾管署提醒，諾羅病毒只需極低病毒量即可致病，潛伏期約10至50小時；流感則尚未進入流行期，但新增5例重症、2例死亡，其中3個月大的早產男嬰染B流併發肺炎，住ICU積極治療後救回。此外，疾管署也宣布新冠疫苗擴大全民接種措施，將延長至4月30日。

疾管署︰潛伏期10～50小時

春節期間南北往返、團圓聚餐頻繁，共食機會增加，讓諾羅病毒更容易傳播。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，近4週共接獲122起腹瀉群聚通報案件，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒（31件，占83.8%）為多。發生場所以餐飲、旅宿業最多。國際疫情同樣升溫，韓國、日本與英國疫情為近5年高點，中國與香港腹瀉病例增加。

請繼續往下閱讀...

疾管署副署長林明誠表示，諾羅病毒傳染力極強，可透過食入受污染食物或飲水感染，也可能因吸入病人嘔吐物或排泄物產生的飛沫而中鏢。常見症狀包括水瀉、嘔吐，也可能出現噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣與肌肉痠痛，幾乎各年齡層都可能感染。

備餐、用餐前 務必肥皂洗手

他提醒民眾如廁後、備餐及用餐前務必以肥皂洗手，生熟食分開處理，尤其蚵、貝類等應徹底煮熟。

流感方面，目前整體呈下降趨勢，尚未進入流行期。李佳琳指出，上週類流感門急診5萬8075人次，較前一週11萬7073人次下降50.4%，主因春節門診休診。

林明誠表示，即使3月可能出現B型流感超車A型，也預估不會突破流行閾值，春季流感多持續至清明前後。

3月大男嬰染B流併發肺炎

防疫醫師林詠青說明一例重症個案，一名北部3個月大早產男嬰因未滿6個月無法接種疫苗，2月初感染B型流感併發細菌性肺炎，發病第4天出現嗜睡、活動力差等警訊，緊急住進ICU治療10天後順利出院。他提醒，6個月以下嬰兒無法接種疫苗，「身邊大人都要打」是最佳保護方式。

此外，本週各級學校陸續開學，腸病毒疫情也需要注意。疾管署長羅一鈞提醒，腸病毒傳染力強，不只幼兒，青少年與成人也可能感染，只是症狀較輕微。最有效預防方式仍是以肥皂勤洗手，並落實濕、搓、沖、捧、擦5步驟。酒精對腸病毒效果有限，建議平時以500ppm含氯漂白水進行環境清消。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法