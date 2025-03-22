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健康網》泡泡尿好擔心？ 醫：預防尿蛋白飲食作息守5要

2025/03/22 18:00

醫師指出，想要避免出現尿蛋白，日常須做到減少攝食加工食品與高鈉、維持規律運動與作息等5要項，以維護腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，想要避免出現尿蛋白，日常須做到減少攝食加工食品與高鈉、維持規律運動與作息等5要項，以維護腎臟健康；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上完廁所看到馬桶裡出現啤酒沫般的泡泡尿，忐忑不安是否尿蛋白數值出問題？營養功能醫學醫師劉博仁在臉書「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，蛋白尿是指尿液中出現異常蛋白，可能是腎臟功能受損的警訊。想要避免出現尿蛋白，日常須做到控制血糖血壓、勿過量攝取蛋白質、減少攝食加工食品與高鈉、多補充抗氧化物的食物、以及維持規律運動與作息等5項，並定期做健檢，維護腎臟健康。

劉博仁表示，臨床上，尿蛋白可透過尿液檢測判斷，例如：尿蛋白試紙（尿常規檢查）、24小時尿蛋白定量或尿蛋白／肌酐比值（UPCR）等；如果蛋白尿持續出現，建議進一步檢查腎功能，如腎絲球過濾率（GFR）與血清肌酐。

預防關鍵 調整作息飲食

劉博仁指出，想要預防蛋白尿，調整生活型態與飲食是關鍵，建議掌握以下5重點：

控制血壓與血糖：高血壓與糖尿病是腎病的主要風險因子，建議減少高鈉、高糖飲食，規律運動，維持健康體重。

適量蛋白質攝取：過量蛋白質可能加重腎臟負擔，建議選擇優質蛋白，如魚類、大豆製品等，並依個人體況調整攝取量。

醫師說，過量蛋白質可能加重腎臟負擔，可選擇如魚類等優質蛋白，預防尿蛋白。（圖取自photoAC）

醫師說，過量蛋白質可能加重腎臟負擔，可選擇如魚類等優質蛋白，預防尿蛋白。（圖取自photoAC）

減少加工食品與高鈉飲食：避免過多鹽分、食品添加物，以降低腎臟負擔。

多攝取富含抗氧化物的食物：如深綠色蔬菜、莓果、堅果等，有助於減少發炎與氧化壓力，保護腎臟。

規律運動與良好作息：維持心血管健康，避免熬夜與過度勞累，有助於腎臟保健。

劉博仁強調，蛋白尿若未改善，可能會進一步導致腎臟損傷，建議定期健檢，及早發現問題，調整生活習慣，保護腎臟健康。

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