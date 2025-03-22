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健康網》睡前咖啡+紅酒睡更香？ 醫：肥胖傷健康超致命

2025/03/22 19:41

醫師表示，咖啡+紅酒的組合不僅無法提升睡眠品質，反而會影響深層睡眠、導致肥胖，甚至損害健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

醫師表示，咖啡+紅酒的組合不僅無法提升睡眠品質，反而會影響深層睡眠、導致肥胖，甚至損害健康；圖為示意圖。（圖取自photoAC，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有1名男子晚上都會喝一杯咖啡，再喝300c.c.紅酒，覺得這樣能讓自己更放鬆，睡得更好。然而醫師劉博仁指出，這樣不僅無法提升睡眠品質，反而會影響深層睡眠、導致肥胖，甚至損害健康。如果想提升睡眠品質，建議睡前避免咖啡與酒精，改以溫熱牛奶、洋甘菊茶等舒緩飲品取代。同時，規律作息、減少夜間藍光、適度運動，讓身體恢復能量，也避免因喝酒導致體重上升。

營養功能醫學醫師劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，咖啡與酒精無助於提升睡眠品質，主要有以下3大原因：

1.咖啡因影響睡眠結構：咖啡含有咖啡因，這是一種中樞神經興奮劑，能提高警覺性、抑制睡意。即使有些人覺得自己「喝了咖啡也能睡」，但研究發現，咖啡因會影響深層睡眠的時間與品質，導致淺眠、夜間易醒，甚至影響隔天的精神狀態。如果晚上還攝取咖啡，可能讓大腦無法真正進入放鬆模式，長期下來，睡眠品質會下降。

2.酒精不是真正的「助眠劑」：很多人覺得喝點酒能幫助入睡，但酒精雖然能讓人放鬆、加速入睡，卻會干擾睡眠週期。酒精會讓REM睡眠（快速動眼期）縮短，這個睡眠階段對於記憶整理、大腦修復至關重要。此外，酒精代謝後會產生乙醛，影響神經系統，讓後半夜容易醒來、睡眠變得片段化，導致隔天疲勞、精神不佳。

3.喝酒會增加體脂肪，容易發胖：酒精本身熱量高，1克酒精約7大卡，300c.c.紅酒約含210大卡，等於一碗白飯的熱量。此外，酒精會影響脂肪代謝，讓身體優先代謝酒精，而不是燃燒脂肪，導致脂肪容易囤積在腹部。此外，酒精還會影響荷爾蒙分泌，讓人更容易感到飢餓，進而吃下更多高熱量食物，長期下來就會腹部肥胖、增加慢性病風險。

劉博仁表示，睡前的一杯咖啡加紅酒，並不是提升睡眠的「黃金組合」，而是干擾睡眠與健康的「致命組合」，唯有改變習慣，才能真正睡得好、健康不發胖。

醫師提到，想提升睡眠品質，建議睡前避免咖啡與酒精，改以溫熱牛奶、洋甘菊茶等舒緩飲品取代；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，想提升睡眠品質，建議睡前避免咖啡與酒精，改以溫熱牛奶、洋甘菊茶等舒緩飲品取代；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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