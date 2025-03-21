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健康 > 名人健康事

健康網》蔡瑞雪談被性騷經過 衛福部：每個人身體界線不同

2025/03/21 19:18

蔡瑞雪在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

蔡瑞雪在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星「北一女神」蔡瑞雪近日親自前往警局備案，原因是遭受性騷擾。在21日下午她出面說明始末，並揭發自己受到疑似假冒某位男網紅的詐騙集團騷擾，因對方提到相當多「性愛」相關言語，當下雖不舒服仍只能打哈哈帶過。

蔡瑞雪自揭因為遭受性騷擾與詐騙，赴警局提告。（翻攝自IG）

蔡瑞雪自揭因為遭受性騷擾與詐騙，赴警局提告。（翻攝自IG）

衛福部表示，性騷擾事件成立與否，不論行為人有沒有犯意、是不是故意，而是審認客觀之人證、事證、物證，以及被害人於事發時感到不舒服、被冒犯等主觀感受是重要的判斷標準，尤其是每個人的身體界線並不相同，很難用一致標準來判斷。提醒民眾日常生活互動中，應尊重他人的界線，並注意與他人互動的分寸，避免在不知不覺中成為加害人。

衛福部強調，民眾遭遇性騷擾事件時，可向行為人所屬政府機關、部隊、學校提出申訴；倘行為人為最高負責人時，可向其所屬單位之直轄市、縣市主管機關申訴；行為人非上述人員或身分不明，則向事件發生地警察局提出申訴，並由各該機關進行調查後送各地方政府社會局（處）進行審議。

衛福部再次呼籲，性騷擾防治沒有人是局外人，每個人都可以成為友善第三人，透過主動介入、關懷被害人，打斷性騷擾情境或轉移焦點等方式，共同營造、維護性騷擾零容忍的環境；確實有民眾在百貨公司或搭乘捷運、公車時，發現行為人拿手機拍攝被害人之裙底隱私時，趕緊站到該行為人身旁，阻擋其拍攝角度，並提醒被害人上述偷拍行徑，而進行後續申訴處理等，讓行為人無所遁形，共同杜絕性騷擾。

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