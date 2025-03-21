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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》預防骨質疏鬆 食藥署揭存骨本黃金年齡

2025/03/21 19:57

研究顯示，在20-35歲的尖峰骨量時期補充足夠的鈣質，有助於增加骨質密度，為未來打下良好基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，在20-35歲的尖峰骨量時期補充足夠的鈣質，有助於增加骨質密度，為未來打下良好基礎；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是一種常見的骨骼疾病，會使骨骼變得脆弱、容易骨折，尤其在停經後的女性與老年人中更為常見。食藥署指出，有研究顯示，在20-35歲的尖峰骨量時期補充足夠的鈣質，有助於增加骨質密度，為未來打下良好基礎，提早儲存骨本，比老了才來補救更關鍵。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文分享，鈣質是維持骨骼健康的重要營養素，適量攝取有助於減緩骨質流失。但研究發現，補充鈣質並不能明顯降低骨折風險。多項研究與統合分析指出，補鈣在第一年內或許能稍微增加約1%的骨密度，但之後效果趨於穩定，並未持續提升。與其等到年老時才補鈣，不如趁年輕時就開始「存骨本」。

食藥署提醒，要預防骨質疏鬆，不能只靠補鈣，還需搭配維生素D、規律運動（如負重運動）、充足日照，並避免抽菸、酗酒等不良習慣，才能真正強化骨骼、遠離骨鬆風險。

食藥署說，預防骨質疏鬆應該是「全方位管理」，而非單靠補鈣。從年輕開始培養良好的骨骼健康習慣，才能讓骨骼更強壯，真正降低未來骨折的風險。

食藥署提醒，要預防骨質疏鬆，不能只靠補鈣，還需搭配維生素D、規律運動（如負重運動）等，才能真正強化骨骼、遠離骨鬆風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署提醒，要預防骨質疏鬆，不能只靠補鈣，還需搭配維生素D、規律運動（如負重運動）等，才能真正強化骨骼、遠離骨鬆風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

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