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健康網》果糖竟是低GI食物！ 糖友2原則攝取少負擔

2025/03/23 07:29

醫師指出，果糖普遍被認為不利健康，但因屬於不刺激血糖急速上升的低GI食物，只要掌握適量原則，其實可幫助糖友補充能量；示意圖。（資料照）

醫師指出，果糖普遍被認為不利健康，但因屬於不刺激血糖急速上升的低GI食物，只要掌握適量原則，其實可幫助糖友補充能量；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕果糖無處不在，日常甜食如早餐麥片、糖果巧克力和手搖飲都有它的蹤影。內分泌科醫師陳潔雯彙整研究指出，果糖普遍被認為不利健康，但因屬於不刺激血糖急速上升的低GI食物，其實適合糖尿病患補充能量，建議糖友只要每天攝取不超過25克（約6茶匙）添加糖，每週不喝超過1份（約200至355毫升）的含糖飲料，也能享受小確幸，遠離果糖帶來的脂肪肝、肥胖和痛風風險。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，果糖是自然界甜度最高的糖，因快速有感、甜味清爽，普遍運用於現代食品中；然而一直以來醫療人員和專家皆指出過量「果糖」其實對健康有許多危害，但其實果糖並非完全不能使用。甚至許多論文支持糖尿病患者可適量食用果糖。

果糖3大危害 不可不慎

陳潔雯說明，一直以來，果糖被認為會對身體健康產生負擔，主要是針對過量攝取果糖，容易誘發肥胖、脂肪肝甚至是痛風，根據2023年發表於《英國醫學期刊》的論文指出，果糖會造成健康負擔的原因如下：

●果糖會增加小腸絨毛吸收率，讓肥胖問題提前報到：根據研究指出，果糖會增加小腸絨毛的生長，讓小腸對食物吸收效率變高，進而導致熱量更容易累積與肥胖問題。

●果糖會更容易誘發脂肪肝：果糖會被腸道菌發酵成乙酸，提供脂肪合成需要的乙醯輔酶Ａ，經代謝後會形成脂肪堆積於肝臟，再加上果糖會抑制肝臟分解脂肪的效率，進而惡化脂肪肝的發生。

●果糖會誘發痛風發作：果糖在代謝過程中會影響到腎臟對尿酸的排除，進而讓痛風更容易發作。

醫師提到，果糖在代謝過程中會影響到腎臟對尿酸的排除，進而讓痛風更容易發作；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，果糖在代謝過程中會影響到腎臟對尿酸的排除，進而讓痛風更容易發作；情境照。（圖取自shutterstock）

適量攝取果糖 有助糖友補能量

但別因為聽到果糖的作用就望之怯步！陳潔雯表示，其實「適量」的使用果糖，常常被用在「糖尿病」的個案上。不同於其他的糖，果糖屬於不刺激血糖急速上升的低GI食物。當我們吃進果糖，主要由肝臟進行代謝，不像蔗糖會轉換成葡萄糖後刺激胰島素大量分泌。也因此，果糖被廣泛應用於蠻多糖尿病族群的營養能量補給品。對糖尿病患者而言，適度的使用果糖其實沒問題，重點就在控制「量」。

醫師強調，市售手搖飲、精製甜點、零食中的「高果糖糖漿」並非純的果糖，更含有葡萄糖和其他寡醣，因此依然會刺激胰島素分泌，惡化血糖控制；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師強調，市售手搖飲、精製甜點、零食中的「高果糖糖漿」並非純的果糖，更含有葡萄糖和其他寡醣，因此依然會刺激胰島素分泌，惡化血糖控制；情境照。（圖取自shutterstock）

高果糖糖漿不是純果糖

她強調，別因為果糖聽起來是「不會刺激血糖的好糖」就放心的大量食用，尤其市售手搖飲、精製甜點、零食中的「高果糖糖漿」並非純的果糖，更含有葡萄糖和其他寡醣，因此依然會刺激胰島素分泌，惡化血糖控制。

想要享受甜蜜滋味卻不造成健康負擔？陳潔雯說，兩全其美的辦法就在控制添加糖攝取量，而非完全不能攝取糖！根據研究建議‍，每天攝取不超過25克（約6茶匙）的添加糖，並且每週不喝超過1份（約200到355毫升）的含糖飲料，就能遠離果糖帶來的脂肪肝、肥胖和痛風風險，即使是糖尿病患者也可以偶爾攝取少量果糖，為生活增加小確幸。

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