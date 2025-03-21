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新北市愛德養護中心20周年回顧 家屬感恩

2025/03/21 17:11

新北市愛德養護中心舉辦20週年感恩會， 右3為伊甸基金會董事長陳宇昭，右4為社會局副局長許秀能。（記者翁聿煌攝）

新北市愛德養護中心舉辦20週年感恩會， 右3為伊甸基金會董事長陳宇昭，右4為社會局副局長許秀能。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市愛德養護中心位於淡水淡海的愛德養護中心，是由社會局委託伊甸基金會辦理，提供重度身心障礙者24小時住宿型照顧服務，迄今20年累計服務291位民眾，中心於21日舉辦「溫暖淡海、樂活愛德」感恩會，身障者家屬代表及草創階段的工作人員回娘家齊聚一堂，伊甸基金會董事長陳宇昭表示，雖然做得不完美，但會盡心力去做，眾人期許愛德下一個20年會更好。

感恩會由住民以太鼓表示歡迎，接著播放20年回顧影片，現任伊甸基金會副執行長何天元表示，20年前他剛調來愛德服務，四周仍是一片農田和荒地，淡海地區面臨海口，在冬天時經常下雨，加上東北季風吹襲，簡直是「淒風苦雨」，當時原有建物已閒置多年，設備不足，照服人員招募不易，前3年可謂慘澹經營。

何天元說，隨著歷任首長和社會局長的支持，以及家屬的信任和同仁的努力，目前無論軟硬體都有長足的進步。中心主任章芳鈺表示，目前愛德有服務人員75位，提供114位身心障礙者24小時的照顧，除了生活照顧，也有安排各式的活動與教學課程，讓藝術創作陪伴，展現身障者的生命價值。

也有賞初入住民眾的女兒到場參與感恩活動，她感謝每一位曾經照顧母親的工作人員，等於代表子女般的奉養，偶而還會帶出去一日遊，豐富生活經驗，這裡就像是媽媽的第二個家，工作人員就像是家人。

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