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健康 > 抗老養生 > 運動復健

憂群聚染疫 台中醫院推「肌不可失8招」健康防疫

2025/03/21 17:05

流感仍處流行期，復健科建議可以在家運動預防肌肉流失。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

流感仍處流行期，復健科建議可以在家運動預防肌肉流失。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕流感仍處流行期，民眾擔心登山、上健身房運動會群聚染疫，又怕不運動，肌力流失影響身體健康，部立台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感8招」，提供民眾在家30分鐘運動也可以增強肌力、免疫力，避免流感併發重症的威脅。

台中醫院復健科物理治療師楊朝翔指出，近日復健科碰到兩名患者暫停原本運動習慣，導致腰痠背痛就醫；其中35歲的陳姓上班族之前每逢假日就跟家人到大坑登山健行，近日看到藝人大S染流感猝逝，搶打疫苗又打不到，擔心外出運動群聚染而暫停登山；另28歲林小姐有中度脂肪肝，原本每週至少到3次到健身房運動，也因擔心感染流感而裹足不前。

為避免民眾擔心外出運動染流感暫停原本運動影響健康，楊朝翔示範台中醫院復健科設計的30分鐘「肌不可失抗流感8招」，希望讓一般人在家也能運動增強肌力，不必擔心中斷外出運動習慣，造成肌肉流失，影響健康。

「肌不可失抗流感8招」，建議運動時應穿著寬鬆運動服與防滑運動鞋，避免腳踝受傷或跌倒，運動前務必先進行「動態伸展暖身操」3招：「原地踏步」、「肩部環繞」、「腰部轉體」，透過5分鐘左右的適度的暖身運動，降低身體痠痛，強化心肺功能、改善柔軟度，再進行下一步的肌力訓練。

適度暖身後，就可開始進行「肌力有氧訓練」3招，包括「小腿伸展」、「弓箭登步」、「階梯有氧」，每項動作重複進行1~2分鐘；行有餘力就可以進行「進階肌力有氧訓練2招」，進行「開合跳」與「胯下擊掌」每項10次並重複3次。

根據疾管署疫情監測顯示，近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，上週（3/11-17）新增45例重症病例，其中15例死亡，目前仍處流感流行期，社區流感病毒傳播風險持續，台中醫院復健科主任蔡明妙提醒，民眾在家仍可做肌力與有氧規律運動，促進身心健康、提升免疫力。

運動前務必先進行「動態伸展暖身操」，包括原地踏步等3招。（記者蔡淑媛翻攝）

運動前務必先進行「動態伸展暖身操」，包括原地踏步等3招。（記者蔡淑媛翻攝）

「肌力有氧訓練」小腿伸展、弓箭登步、階梯有氧。（記者蔡淑媛翻攝）

「肌力有氧訓練」小腿伸展、弓箭登步、階梯有氧。（記者蔡淑媛翻攝）

「肌力有氧訓練」小腿伸展、弓箭登步、階梯有氧。（記者蔡淑媛翻攝）

「肌力有氧訓練」小腿伸展、弓箭登步、階梯有氧。（記者蔡淑媛翻攝）

最後行有餘力可進行開合跳。（記者蔡淑媛翻攝）

最後行有餘力可進行開合跳。（記者蔡淑媛翻攝）

胯下擊掌。（記者蔡淑媛翻攝）

胯下擊掌。（記者蔡淑媛翻攝）

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