健康網》3成國人為水腫所困 營養師曝消腫菜單還你瘦美腿

營養師公開消腫菜單，建議早餐食用藍莓無糖優格、鮮蔬生菜沙拉等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班族久坐久站，小腿容易水腫，嚴重還會凹陷、疼痛！早上起床發現鞋子穿不下，襪子痕跡久久不退，真的好崩潰！營養師李婉萍於臉書發文表示，據調查，台灣至少30%的人有水腫困擾。水腫原因包含淋巴回流不全、腎臟病、營養不良甚至心臟衰竭等問題。建議飲食上多喝水、低鈉飲食、多蛋白，並多攝取護肝食物如莓果類、番茄、咖啡等。

水腫8原因 心臟衰竭上榜

●週期性水腫：久站久坐、經期、懷孕都可能引起。

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●營養不良、肝硬化：蛋白質不足或肝功能異常導致。

●血管性水腫：深層靜脈血栓或靜脈機能不全。

●黏液性水腫：甲狀腺功能異常。

●淋巴水腫：淋巴回流不全。

●脂肪水腫：女性脂肪筋膜疾病。

●心臟衰竭：心臟無力導致血液回流不順。

●腎臟病：腎臟功能異常。

營養師指出，水腫原因眾多，如淋巴回流不全、腎臟病、營養不良甚至心臟衰竭等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

消水腫一日菜單

李婉萍表示，想要消水腫，飲食上建議多喝水，每天飲用2000到4000c.c.，或體重x50c.c.；低鈉飲食，避開加工食品、炸物、精製澱粉；多蛋白質，幫助維持滲透壓；食用護肝食物如莓果類、番茄、咖啡、洋甘菊。

一日菜單範例：

●早餐：藍莓無糖優格、鮮蔬生菜沙拉、美式黑咖啡。

●午餐：青醬嫩雞燉飯、蒜香雞胸義大利麵。

●晚餐：蔬菜煎蛋捲加番茄羅宋湯。

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