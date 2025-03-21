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321世界唐氏症日 展覽「天賦被遇見」用藝術為唐寶寶發聲

2025/03/21 14:54

今（21）日是世界唐氏症日，即起至23日於台北車站舉辦「天賦被遇見」展覽，唐寶寶與大學生們共同創作，以設計作品為唐寶寶發聲。（元智大學提供）

今（21）日是世界唐氏症日，即起至23日於台北車站舉辦「天賦被遇見」展覽，唐寶寶與大學生們共同創作，以設計作品為唐寶寶發聲。（元智大學提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕今（21）日是世界唐氏症日，唐氏症基金會攜手元智大學、點點善cooseii影響力圖象平台，即起至23日於台北車站舉辦「天賦被遇見」展覽，唐寶寶與大學生們共同創作，以設計作品為唐寶寶發聲，讓唐寶寶被看見。

為了響應全球「提升唐寶寶的支持系統」主題，元智大學開設共創課程，吸引超過百名學生參與，學生們以唐寶寶的手稿為靈感，激發創意設計，共同完成百幅充滿生命力的作品。知名設計師也是元智大學資傳系老師陳彥彰選出其中30幅作品展出，並開放數位投票，由民眾選出最喜愛的作品，最高票學生可獲得一萬元獎勵，鼓勵青年學子透過設計參與社會議題。

唐氏症基金會表示，台北車站中間的棋盤式大廳是一個非常特別的地方，每逢假日，各種族群及眾多移工駐足，台北車站展現出最好的共融象徵；此次合作不僅讓學生們有機會接觸到不同的生命經驗，更讓唐寶寶們的創作能夠被世界看見，真正實踐「創造我們的世界」核心理念。

學生孔郁婷以「愛的動物園星球」為題，簡約線條融合唐氏症創作者的筆觸，呈現回歸純真的世界；學生張妤怡則運用不同彩度的包浩斯幾何色塊，打造友善怪獸世界，反思不該以表象來定義一個人。

學生周書妤的作品向馬格利特的「戴圓頂帽的男人」致敬，選擇以一隻唐氏症創作者畫的鳥，遮住人物的臉，象徵對「看見」的再思考，她表示，這隻鳥比任何東西都真實且自由，看一個人不該只停留在外表，而是感受他的內在與獨特，融合視覺更跨越界限，邀請觀者重新思索「看見」的真正意義。

今日是世界唐氏症日，元智大學學生孔郁婷以「愛的動物園星球」作品，融合唐氏症創作者的筆觸，呈現回歸純真的世界。（元智大學提供）

今日是世界唐氏症日，元智大學學生孔郁婷以「愛的動物園星球」作品，融合唐氏症創作者的筆觸，呈現回歸純真的世界。（元智大學提供）

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