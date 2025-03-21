健康網》RSV四季流行勿輕忽！ 食藥署：「這些」族群留心感染風險高

食藥署表示，RSV全年皆流行，預防除了勤洗手、戴口罩，接種疫苗也是減少威脅的最佳方式之一；情境照。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歌神張學友日前在台灣的演唱會因感染「呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）」，讓這一不太為人熟知的病毒瞬間成為媒體焦點，變成家喻戶曉的疾病。

RSV全年皆流行 高危險群須注意

RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，在台灣全年皆有流行，透過飛沫近距離的傳播途徑，RSV極易造成群體感染。病程可從初期的發燒、鼻塞、咳嗽，嚴重會惡化為急性下呼吸道感染，嬰幼兒更容易引發哮喘、急性細支氣管炎及氣喘發作。

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早產兒、小於2歲併有先天性心臟病或慢性肺病的孩童、65歲以上的老年人、免疫力低下者（例如：器官移植者、進行化療者、HIV患者等）及心肺疾病患者等，都是產生嚴重症狀的高危險群。根據統計，65歲以上老年人之RSV感染率約為每年3～7%，相當於台灣每年約31萬老年人面臨感染風險，值得注意的是，老年人一旦感染RSV後再發展成肺炎，其預後往往比兒童差。

預防做好勤洗手、戴口罩、打疫苗

RSV主要的預防方法為洗手、在人潮擁擠或空氣不流通之公共場所可戴口罩、感染的病童須妥善處理其分泌物及加強個人衛生習慣。此外，台灣目前已有RSV疫苗可供施打，適用對象為60歲以上成人與孕婦，民眾可根據自身風險選擇接種疫苗，以達到預防勝於治療的效果。

疫苗接種是預防疾病威脅的最佳手段之一，不僅能降低感染風險，減少重症與住院機率，進而減輕醫療負擔，提升生活品質。為確保疫苗品質，保障民眾施打安全，臺灣採取與世界衛生組織（WHO）相同的管理方式，疫苗在上市前需向衛福部食藥署申請查驗登記並取得許可證。

另外，為確保國人使用市售疫苗的有效性及安全性，食藥署更採取逐批檢驗放行的政策，每批疫苗都由食藥署國家實驗室嚴格把關，檢驗合格後民眾施打最安心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1018期

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