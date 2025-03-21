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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

新北擴大篩檢大腸癌已揪30個陽性 衛生局邀40+市民免費檢查

2025/03/21 13:50

新北市衛生局子宮頸抹片巡迴車社區篩檢。（記者羅國嘉攝）

新北市衛生局子宮頸抹片巡迴車社區篩檢。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕癌症早期無症狀，及早篩檢是預防與治療的關鍵。新北市衛生局表示，自去（2024）年7月1日起提供45至49歲民眾免費大腸癌篩檢，截至目前已篩檢886人，發現30多例陽性個案。其中1名吳姓女子無症狀、家族病史，經篩檢確診，因此為提升年輕族群健康意識，自今年起擴大乳癌、子宮頸癌、肺癌及大腸癌篩檢年齡，鼓勵青壯年族群把握免費篩檢機會，確保健康未來。

市府衛生局長陳潤秋指出，根據衛福部最新癌症登記報告，新北2022年五大癌症發生率分別為乳癌每10萬人就有105.89人確診；大腸癌每10萬人43.46人，肺癌則是40.69人。另外，口腔癌和子宮頸癌分別為18.65人和8.1人。雖然近三年（2020年至2022年）受疫情影響，發生率趨勢難以評估，但近10年數據顯示，乳癌有上升趨勢，而子宮頸癌與大腸癌則呈下降。

陳潤秋表示，為鼓勵年輕族群重視健康，新北自去年7月1日起提供45至49歲民眾免費大腸癌篩檢，截至目前已篩檢886人，發現30多例陽性個案。其中，一名吳姓女子無家族病史、身體無異狀，在參加篩檢後確診大腸癌。透過新北市立聯合醫院綠色通道，一週內完成檢查，發現2公分腫瘤，確診為原位癌後立即手術，無需後續治療，僅需定期追蹤。她也感謝篩檢計畫，讓她能夠及早發現、即時治療，保住健康。

陳潤秋說，癌症篩檢是守護健康的第一道防線，今（2025）年起新北市擴大篩檢年齡，40歲以上青壯年更應把握機會，趁早篩檢，確保健康未來。各項癌症篩檢資格及院所，請至新北市衛生局官網查詢。

醫院乳房攝影車社區巡迴篩檢服務。（記者羅國嘉攝）

醫院乳房攝影車社區巡迴篩檢服務。（記者羅國嘉攝）

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