高雄智慧城市展 高醫智慧藥局智慧長照有亮點

高醫岡山醫院「創建智慧藥局」導入「自動化藥庫倉儲機」、「智慧調劑台」及「智慧藥櫃」3大核心設備，讓藥師能夠專注於用藥諮詢等服務。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025高雄智慧城市展」現於高雄展覽館展出，高醫體系以「高醫全智慧」為主軸，展示各面向智慧醫療應用，包括高醫岡山醫院「創建智慧藥局」，市立旗津醫院智慧醫療融入長照服務，守護民眾用藥安全和提升在地長者健康照顧，成為該展亮點之一。

高醫岡山醫院表示，智慧藥局導入「自動化藥庫倉儲機」、「智慧調劑台」及「智慧藥櫃」三大核心設備，優化藥局運作模式，讓藥師專注於專業判斷用藥諮詢，提供更有溫度的藥事照護。

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高醫岡山醫院表示，自動化藥庫倉儲機將傳統人工撿貨轉為自動化輔助管理，進行機械化、智慧化、最大化的藥品管理，可自動化輔助取藥，有效減少人員工作傷害，並確保藥品揀選正確性，讓民眾用藥來源更有保障。

智慧調劑台結合LED燈條及電子標籤視覺輔助，幫助藥師快速、準確完成處方調劑，縮短候藥時間，該系統還具備批號和效期管理功能，確保藥品來源可溯，提升用藥安全。

智慧藥櫃則配置於門診治療室和加護病房，同時搭載安全鎖控及計數功能，確保易破損的針劑、冷藏藥品、疫苗及急用藥品存放安全，並減少藥品錯領或浪費，提升病人用藥可近性及安全性。

高醫體系表示，市立旗津醫院是旗津區唯一醫療機構，肩負旗津地區醫療重任，結合社區資源，以打造「旗津長照島」為目標，設有住宿型長照機構、居家長照機構等，且運用智慧醫療，提供更完善的長照服務，守護在地長者與居民的健康。

旗津醫院與高雄醫學大學、鴻海科技集團合作，將智慧健康照護導入長照機構，透過CoDoctor Pro 智慧終端設備，檢測長輩血壓、心率、血氧、血糖、總膽固醇等生理數據，由ＨＨＤＣ鴻海健康雲，進行AI輔助判斷，並且將連結智慧醫療中心24小時Call Center，隨時掌握健康數據進行遠距照護。

高醫藥學部副主任蔡昆於明（22）日下午3點，將以「智慧藥局啟航：新醫院藥學科建置的挑戰與突破」進行專題演講，分享智慧藥局的建置經驗，並介紹智慧藥事管理的最新發展與未來展望，歡迎關心智慧醫療發展的民眾，一同來見證科技改變未來醫療服務。

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