南科奇美醫院動土 打造274床智慧型區域教學醫院

南科奇美醫院動土，預計2028年完工，打造274床智慧型區域教學醫院。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕因應南科園區蓬勃發展帶來的周邊人口驟增及偏鄉醫療需求，奇美醫療財團法人南科奇美醫院今（21）日動土，預計2028年完工營運。

南科奇美醫院位於南科園區內的南科南路與南科三路交界處，與南科管理局為鄰，規劃地下2層、地上7層樓，基地面積約1萬3000平方公尺，經費逾30億元，工期約3年，將打造一座設有274床的智慧型地區教學醫院，提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學等多元醫療服務，提升南科及周邊地區的就醫便利性，並落實醫療資源在地化。

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奇美醫療體系自1999年11月設立南科診所（台南科學工業園區聯合診所），為第1間進駐政府開發工業區與科學園區的醫療服務單位，迄今已26年，隨著產業蓬勃發展及人口增長，興建南科奇美醫院，推動智慧醫療發展，強化永康次醫療區域的醫療服務，並與永康奇美醫院、柳營奇美醫院及佳里奇美醫院共同構成完整的醫療轉診與後送系統。

奇美醫療財團法人董事暨中華民國無任所大使宋光夫表示，奇美醫院可以在這麼重要的科學園區建置一座現代化又智慧型的醫療中心，協助照顧園區從業人員及周邊的鄉親，是從創辦人許文龍到大家一致的理想，非常高興終於看到結終於朝這個目標前進。

奇美醫療財團法人南科奇美醫院籌備處主任許建清指出，南科奇美醫院的3個主要目標，將打造區域的急救中心、智慧的社區醫院、職業醫學的基地，成為南科最好的後盾。台南市長黃偉哲與南科管理局長鄭秀絨等人也一同參與動土。

南科奇美醫院動土，預計2028年完工，打造274床智慧型區域教學醫院。台南市長黃偉哲與南科管理局長鄭秀絨等人參與動土。（記者劉婉君攝）

南科奇美醫院基地位於南科園區內的南科南路與南科三路交界處。（記者劉婉君攝）

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