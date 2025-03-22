健康網》高纖百香果腸道救星！ 搭1食物養好菌更順暢

醫師分享，日常吃百香果也可以搭配優格幫助腸道好菌增長，順暢加倍。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百香果酸甜好滋味，除了美味，還對腸胃健康有需多好處。胃腸肝膽科醫師謝名宗表示，百香果富膳食纖維、天然果膠等成份，有助改善便秘、促進消化、腸胃發炎多項好處，即使腸胃敏感也適用；不過百香果鉀含量不低，腎臟病患需避免過量。並提到，百香果搭配優格可幫助腸道好菌增長，使排便順暢加倍。

百香果低腹敏 腸躁症救星

成大醫院胃腸肝膽科主治醫師謝名宗在臉書粉專「謝名宗醫師-腸胃筆記」發文表示，百香果是「低FODMAP（低發酵寡糖、雙糖、單醣與多元醇）水果」，適合腸躁症（IBS）患者食用。

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他進一步說明，低FODMAP飲食對於腸躁症或容易脹氣的人來說，可以減少腸胃不適、降低腸道發酵反應。而百香果屬於低發酵醣水果，不像蘋果、芒果、葡萄等水果容易造成脹氣或腸胃不適，因此適量食用對於腸胃敏感者來說是相對安全的選擇。

醫師表示，百香果富膳食纖維、天然果膠等成份，有助改善便秘、促進消化、腸胃發炎多項好處。（圖取自freepik）

改善便秘、促消化、抗發炎

針對百香果主要好處，謝名宗彙整如下：

●膳食纖維多，幫助腸胃蠕動、改善便秘。

●天然果膠，維持腸道好菌平衡，幫助消化。

●溫和酸度，刺激胃液分泌，有助於食物消化（但胃食道逆流者要適量）。

●抗氧化成分，幫助減少腸胃發炎。

百香果鉀含量不低需「腎」用

謝名宗提醒，雖然百香果對腸胃很好，但腎臟病患者或洗腎病友要注意攝取量。百香果是 「中等至高鉀」水果，100g可食部分含約278mg鉀，因此腎功能不佳者需限量食用，並避免與其他高鉀食物（如香蕉、柑橘類）一起。

謝名宗分享，日常吃百香果也可以搭配優格幫助腸道好菌增長，順暢加倍；或加入氣泡水天然消暑，幫助消化又解膩。並總結，百香果是低FODMAP水果，適合腸胃敏感者，但腎臟病人要注意限量食用。

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