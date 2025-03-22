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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃茄子防失智 學者曝4種料理營養更加分

2025/03/22 08:30

學者指出，茄子維生素多樣，高纖熱量低，外皮富含花青素，是強效抗氧化劑，可降低失智症的風險；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，茄子維生素多樣，高纖熱量低，外皮富含花青素，是強效抗氧化劑，可降低失智症的風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕還在吃炸茄子？其實除了油炸，茄子還有多種吃法，不但美味更能鎖住營養。營養學者洪泰雄在臉書發文說，茄子的海綿狀組織吸油性強，熱炒或油炸都容易攝取過多油脂，建議以清蒸、燉煮、涼拌、焗烤4種方式料理，少油健康又能提高口感層次。另茄子的紫色外皮富含花青素，是一種強效抗氧化劑，可減少發炎反應、保護血管，降低阿茲海默症風險。

營養成分有助穩定三高

洪泰雄指出，茄子高纖熱量低，對於穩血糖與減重者都合適；另茄子含有多種維生素，除攝取花青素防失智，其中的黃酮類抗氧化物還能保護心血管、降低壞膽固醇。因此，對於有三高疾病的患者來說，是相當有益的食材。

●含多種維生素，高纖低熱量

洪泰雄表示，茄子含有少量維生素C、維生素A、維生素B群，以及膳食纖維，能夠促進腸道健康、幫助消化、增加飽足感，對體重管理與血糖穩定都有助益。此外，茄子的蛋白質和脂肪含量極低，非常適合低熱量飲食者食用。

●花青素含抗氧化能力

洪泰雄說，茄子的紫色外皮富含花青素，這是一種強效抗氧化劑，有助於減少發炎反應、保護血管健康，甚至與降低阿茲海默症風險有關。因此，建議大家吃茄子時保留外皮，才能攝取完整營養素。

●黃酮類化合物保護心血管

洪泰雄指出，茄子中含有黃酮類抗氧化物（維生素P，如槲皮素、茄紅素等），能夠幫助保護微血管、增強血管彈性，減少血管脆弱性。此外，這些抗氧化劑還有助於降低壞膽固醇（LDL），保護心血管健康，對於有高血壓或心血管疾病風險的人來說，是相當有益的食材。

破解迷思 熟成茄子無害人體

洪泰雄說，茄子屬於茄科植物，確實含有少量龍葵素（Solanine），這是一種天然生物鹼。有些說法認為茄子「有毒」，因為未成熟的茄子龍葵素含量較高，但一般食用的成熟茄子，龍葵素含量極低，不足以對人體造成影響。
他另指出，有實驗室研究發現，龍葵素在特定條件下，對某些癌細胞的生長有抑制作用，特別是針對消化系統腫瘤。不過，這些研究仍停留在細胞與動物實驗階段，抗癌效果還需要更多科學驗證，因此目前不應將茄子當作抗癌藥物看待。

私房健康4吃法 少油更營養

洪泰雄表示，茄子因為海綿狀的組織，吸油性特別強，如果用炸或炒的方式料理，容易攝取過多油脂，降低健康價值。因此建議以下更健康的4種茄子料理方式：

清蒸茄子：保留營養，口感細膩，可搭配蒜蓉醬油或黑醋增添風味。

燉煮茄子：與番茄、豆腐等食材一起燉煮，不僅健康，也能提升口感層次。

涼拌茄子：汆燙後冰鎮，搭配醬油、蒜末、芝麻油等調味，是低油又美味的吃法。

焗烤茄子：用少量橄欖油與起司焗烤，減少油炸的負擔，也能提升風味。

學者說，為免油炸或熱炒茄子容易攝取過多油脂，用少量橄欖油與起司焗烤，減少油炸的負擔，也能提升風味；示意圖。（圖取自freepik）

學者說，為免油炸或熱炒茄子容易攝取過多油脂，用少量橄欖油與起司焗烤，減少油炸的負擔，也能提升風味；示意圖。（圖取自freepik）

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