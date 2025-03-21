被狗咬恐毀容！醫揭正確處裡三步驟「錯誤處理」恐釀終身疤痕

醫師警告，犬隻攻擊來得又快又狠，一旦處理不當，恐將留下終身疤痕，甚至毀容。情境照，圖中犬隻與新聞無關。（台北市動保處提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日比特犬咬傷事件引發社會關注。三軍總醫院今（21日）表示，這類攻擊並非個案，去（2024）年桃園也曾發生一起嚴重犬隻攻擊事件，一名婦人遭家犬撲咬臉部，導致眼球與顴骨外露，傷勢慘重。醫師警告，犬隻攻擊來得又快又狠，一旦處理不當，恐將留下終身疤痕，甚至毀容。

三軍總醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心醫師孫萬烜指出，犬隻咬合力驚人，若攻擊臉部，往往會造成深層撕裂傷，甚至波及骨骼與神經，最可怕的不是當下的傷，而是錯過黃金處置時機。他強調，犬咬傷具有高度感染風險，若清潔不當、延誤就醫，不只可能引發潰爛、慢性發炎，嚴重時更會留下變形性疤痕，不僅影響外觀與功能，對心理也會造成長遠影響。

請繼續往下閱讀...

孫萬烜建議，犬咬傷三步驟沒做對，恐釀一生遺憾。不慎遭犬咬後，應儘速進行「緊急處置三步驟」：

第一：立刻清洗傷口，使用生理食鹽水或大量清水沖洗，減少細菌殘留，降低感染機率。

第二：消毒與止血，以優碘或酒精消毒，並用無菌紗布輕壓止血，切勿擠壓或自行塗抹藥膏。

第三：儘快就醫，讓專業醫師評估傷口是否需縫合，並施打狂犬病疫苗、使用抗生素，以防感染擴散。

若咬傷造成臉部疤痕，也不代表沒有補救機會。孫萬烜說，現代醫學美容技術可針對不同傷口類型進行修復。「淺層疤痕（臉部／手部）」適合使用脈衝光或飛梭雷射，改善色素沉澱與肌膚凹凸不平。「深層凹陷疤痕（臉頰／額頭）」可考慮自體脂肪移植或玻尿酸填補，恢復皮膚平整度。「結構性損傷（鼻部／下巴／耳部）」需透過整形手術重建面部對稱與功能。「疤痕增生／色素沉著（胸背部／臉部）」搭配醫療級除疤療程與藥物治療，可軟化疤痕、淡化色素。

孫萬烜也提醒，術後照護也很重要，癒合期間應避免日曬，以防色素沉澱，並配合使用專業疤痕護理產品，加速修復，提升外觀效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法