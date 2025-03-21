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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

從未做過篩檢！40多歲男嗜愛這一味 罹大腸癌第4期

2025/03/21 09:50

一名壯年男性喜愛喝啤酒，卻罹患大腸癌。（圖取自freepik）

一名壯年男性喜愛喝啤酒，卻罹患大腸癌。（圖取自freepik）

〔記者張軒哲／台中報導〕一名40多歲的男子，從沒做過大腸鏡檢查，日前腹痛急診到院，經電腦斷層檢查，醫師發現患者腸阻塞，經大腸鏡驚見患者腸內有惡性腫瘤，已侵犯到一旁的淋巴，研判罹患大腸癌第四期，患者情緒低落，直呼無法接受事實。

大甲李綜合醫院大腸直腸外科主任醫師邱昱瑞表示，患者兩個月前也因為腹痛曾經就醫，當時檢查便發現患者不排除有罹患癌症的可能性，但是腫瘤沒有很明顯，不過，醫師也建議要趕緊安排做大腸鏡，沒想到，大腸鏡還沒有安排，患者也沒有積極就醫，這次，等到腹部腫脹疼痛不已，再度住院檢查，卻已經是罹患大腸癌第四期。兩個月腫瘤突然快速長大，在臨床上很少見。

一名40多歲的男子腹痛竟檢查出大腸癌4期，腫瘤還造成腸阻塞。（記者張軒哲攝）

一名40多歲的男子腹痛竟檢查出大腸癌4期，腫瘤還造成腸阻塞。（記者張軒哲攝）

邱昱瑞說，患者平日有飲酒習性，而且飲酒很容易誘發癌症，依據研究發現，每天喝超過1瓶瓶裝啤酒的男性，罹患大腸癌的風險比不喝酒的人高出1.4倍，如果喝酒再搭配油炸或燒烤類食物，更增加罹癌的風險。

邱昱瑞表示，大腸癌初期症狀不明顯，不少患者等到出現腹痛、血便或體重異常下降再就醫，都屬於中晚期，國健署篩檢也實證，每2年一次糞便潛血篩檢可以降低35%大腸癌死亡率。

從今（2025）年一月起，國健署提供45歲至74歲民眾、40歲至44歲且其父母、兄弟姐妹、子女曾患有大腸癌民眾，每2年1次免費糞便潛血檢查服務，如果糞便潛血檢查呈陽性時，應進一步接受大腸鏡檢查，如果有不適症狀更應儘速就醫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李綜合醫院大腸直腸外科主任醫師邱昱瑞表示，一名40多歲的男子腹痛竟檢查出大腸癌。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院大腸直腸外科主任醫師邱昱瑞表示，一名40多歲的男子腹痛竟檢查出大腸癌。（記者張軒哲攝）

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